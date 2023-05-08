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ТЭО просит тюменцев временно воздержаться от проведения субботников

8 мая 2023, 08:58
Фото: 1MI

ТЭО просит тюменцев не проводить субботники в связи с ЧС из-за пожаров

Тюменское экологическое объединение просит тюменцев, предпринимателей и юрлиц временно воздержаться от проведения субботников.

Местным жителям не рекомендуют выносить на контейнерные площадки сухую растительность, ветки и спилы деревьев, а также огнеопасные материалы и жидкости. Такие отходы специальная техника забирает не каждый день: их скопление может привести к образованию пожароопасных навалов.

«После стабилизации пожароопасной обстановки отходы можно будет вынести к привычным местам сбора. Всё будет вывезено с контейнерных площадок», — информирует ТЭО.


Ранее «Наш город» писал, что при тушении пожара в деревне Нижнетавдинского района один доброволец погиб и двое получили травмы.

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#Елена Чебоксарова#ТЭО#ЧС#Режим ЧС#Общество#Тюменцы
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