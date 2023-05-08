ТЭО просит тюменцев временно воздержаться от проведения субботников

Местным жителям не рекомендуют выносить на контейнерные площадки сухую растительность, ветки и спилы деревьев, а также огнеопасные материалы и жидкости. Такие отходы специальная техника забирает не каждый день: их скопление может привести к образованию пожароопасных навалов.