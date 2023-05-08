Следственный комитет начал проверку по факту гибели на пожаре жителя села Красный Яр

По информации ведомства, в три часа ночи в СК поступило сообщение об обнаружении тела 49-летнего местного жителя после тушения природного пожара возле села. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка.