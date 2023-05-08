Следственный комитет начал проверку по факту гибели на пожаре жителя села Красный Яр

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По информации ведомства, в три часа ночи в СК поступило сообщение об обнаружении тела 49-летнего местного жителя после тушения природного пожара возле села. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка.
В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели тюменца.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области во время пожара сгорели более сотни домов в Тобольском и Тюменском районах. Огнем повреждены порядка 130 строений, 5 частных объектов экономики.