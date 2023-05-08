Руслан Кухарук: задержан возможный виновник пожара на Лесобазе

В Тюмени задержали возможного виновника пожара на Лесобазе

В Тюмени задержали возможного виновника пожара в районе Лесобазы. Об этом сообщил накануне в своем тг-канале глава администрации города Руслан Кухарук.

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