Руслан Кухарук: задержан возможный виновник пожара на Лесобазе

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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«Пообщался с местными жителями, которые оказали содействие в тушении огня на территории возле дамбы на Лесобазе. Также они проявили бдительность и сообщили в органы полиции о гражданине, который разводил костер рядом с данной территорией. На данный момент этот человек задержан. Ведутся оперативные мероприятия», - сообщил Руслан Кухарук.
По его словам, пожарные сработали оперативно – им удалось отбить от огня жилые постройки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе задержали поджигателя – мужчина ездил на автомобиле и устраивал пал травы.