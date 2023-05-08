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Руслан Кухарук: задержан возможный виновник пожара на Лесобазе

8 мая 2023, 03:51
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени задержали возможного виновника пожара на Лесобазе

В Тюмени задержали возможного виновника пожара в районе Лесобазы. Об этом сообщил накануне в своем тг-канале глава администрации города Руслан Кухарук.
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Тюмень
«Пообщался с местными жителями, которые  оказали содействие в тушении огня на территории возле дамбы на Лесобазе. Также они проявили бдительность и сообщили в органы полиции о  гражданине, который разводил костер рядом с данной территорией.  На данный момент этот человек задержан. Ведутся оперативные мероприятия», - сообщил Руслан Кухарук.

По его словам, пожарные сработали оперативно – им удалось отбить от огня жилые постройки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе задержали поджигателя – мужчина ездил на автомобиле и устраивал пал травы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Поджог
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