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Противопожарная служба просит тюменцев не создавать трудностей оперативным службам

8 мая 2023, 07:38
Фото: Противопожарная служба ТО

В Тюмени начал работать штаб помощи для добровольцев

Противопожарная служба Тюменской области просит жителей региона не создавать дополнительных трудностей оперативным службам.

По данным ведомства, от волонтеров, желающих оказать помощь в тушении огня, поступает очень много предложений. В населенные пункты, где зафиксированы лесные и природные пожары, добровольцы отправляются на своих личных автомобилях, тем самым создают затруднения для движения специального транспорта, участвующего в тушении пожаров, а так же эвакуации населения.

В Тюмени работает штаб помощи «МЫВМЕСТЕ», расположенный в ДТиС «Пионер» на улице Челюскинцев, 46. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (3452) 68-83-65, 8 (919) 952-64-14.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по последним данным, действуют 12 лесных и 12 ландшафтных пожаров. В регионе объявлен режим ЧС, в Тюмени отменены запланированные на сегодня мероприятия, посвященные Дню Победы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Безопасность на дорогах#Дороги#МЧС
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