Противопожарная служба просит тюменцев не создавать трудностей оперативным службам

По данным ведомства, от волонтеров, желающих оказать помощь в тушении огня, поступает очень много предложений. В населенные пункты, где зафиксированы лесные и природные пожары, добровольцы отправляются на своих личных автомобилях, тем самым создают затруднения для движения специального транспорта, участвующего в тушении пожаров, а так же эвакуации населения.