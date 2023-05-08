Ограничение автодвижения по тюменским трассам сняли

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
«Наряд ДПС несет службу на 37-м километре автодороги Тюмень — Каменка. До 46-го километра видимость на автодороге хорошая, с 46 по 49 километр наблюдается задымление», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
По последним данным, ситуация стабилизирована в Криводанова, Муллашах, Богандинском, Успенке. Под контролем ситуация в районе Чаплыка, Мичурино и Чёрной речки. Остаётся угроза в Речкина, Коняшина, Кулиге. Непростая ситуация складывается на Салаирском тракте, продолжается тушение пожара в Тобольском районе.
Пункты временного размещения для жителей населенных пунктов, где сохраняется угроза пожара или идет пожар, развернуты в поселке Молодёжном, Богандинском, в Каменке, в Винзилях, Мальково, Червишево. Все прибывшие получают питание, место для отдыха, медпомощь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали возможного виновника пожара в районе Лесобазы. О мужчине, разводившем костер, сообщили местные жители в правоохранительные органы.