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Ограничение автодвижения по тюменским трассам сняли

8 мая 2023, 04:50
Фото: ГИБДД

В Тюменской области сняли ограничение автодвижения на трассах

В Тюменской области сняты ограничения движения транспортных средств на федеральных и региональных трассах. Накануне были частично перекрыты Ирбитский, Тобольский тракты, автодорога Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский.
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Тюмень
«Наряд ДПС несет службу на 37-м километре автодороги Тюмень — Каменка. До 46-го километра видимость на автодороге хорошая, с 46 по 49 километр наблюдается задымление», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

По последним данным, ситуация стабилизирована в Криводанова, Муллашах, Богандинском, Успенке. Под контролем ситуация в районе Чаплыка, Мичурино и Чёрной речки. Остаётся угроза в Речкина, Коняшина, Кулиге. Непростая ситуация складывается на Салаирском тракте, продолжается тушение пожара в Тобольском районе.

Пункты временного размещения для жителей населенных пунктов, где сохраняется угроза пожара или идет пожар, развернуты в поселке Молодёжном, Богандинском, в Каменке, в Винзилях, Мальково, Червишево. Все прибывшие получают питание, место для отдыха, медпомощь.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали возможного виновника пожара в районе Лесобазы. О мужчине, разводившем костер, сообщили местные жители в правоохранительные органы.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#Тюмень#Тюменская область#Пожары в Тюменской области в 2023 году
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