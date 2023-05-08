Ограничение автодвижения по тюменским трассам сняли

По последним данным, ситуация стабилизирована в Криводанова, Муллашах, Богандинском, Успенке. Под контролем ситуация в районе Чаплыка, Мичурино и Чёрной речки. Остаётся угроза в Речкина, Коняшина, Кулиге. Непростая ситуация складывается на Салаирском тракте, продолжается тушение пожара в Тобольском районе.