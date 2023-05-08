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Мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены в Тюмени

8 мая 2023, 06:48
Фото: Спорт и молодежная политика Тюмени

В Тюмени отменили мероприятия, посвященные Дню Победы

В Тюмени отменены все мероприятия к Празднику Победы, запланированные на 8 мая. Об этом сообщили «Нашему Городу» в администрации областной столицы.
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Тюмень
«В связи с неблагоприятной обстановкой и объявленным в регионе режимом ЧС мероприятия, запланированные сегодня в честь празднования Дня Победы, переносятся. О дате и времени сообщим позднее», — подчеркнули в ведомстве.

Сегодня в Тюмени возле мультицентра «Контора Пароходства» должен был состояться физкультурно-спортивный праздник, посвящённый ВОВ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 7 мая объявлен режим ЧС. В регионе продолжается борьба с лесными и природными пожарами. Из-за смога жителям рекомендуют минимизировать прогулки.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Мероприятия#Массовые мероприятия#День Победы#Тюмень#Тюменская область
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