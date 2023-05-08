Мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены в Тюмени

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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«В связи с неблагоприятной обстановкой и объявленным в регионе режимом ЧС мероприятия, запланированные сегодня в честь празднования Дня Победы, переносятся. О дате и времени сообщим позднее», — подчеркнули в ведомстве.
Сегодня в Тюмени возле мультицентра «Контора Пароходства» должен был состояться физкультурно-спортивный праздник, посвящённый ВОВ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 7 мая объявлен режим ЧС. В регионе продолжается борьба с лесными и природными пожарами. Из-за смога жителям рекомендуют минимизировать прогулки.