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Из-за верхового пожара перекрыт участок Ирбитского тракта

8 мая 2023, 16:48
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюменской области из-за верхового пожара перекрыли участок Ирбитского тракта

В Тюменской области перекрыт участок трассы по Ирбитском тракту — от деревни Речкина до Коняшина. Проезд разрешен только для спецтехники.
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Тюмень
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По словам очевидцев, здесь действует верховой пожар. По данным ГИБДД, на трассе наблюдается задымление.

«Между Речкина от Коняшина верховой пожар. Инспекторы ГИБДД все машины разворачивают — только что развернули грузовик», — сообщают в соцсетях тюменцы.

На остальных автодорогах в Тюменской области движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме. Инспекторы ГИБДД работают на трассе Тюмень-Омск под Заводоуковском, на 43-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, обстановка с природными пожарами в регионе по-прежнему сложная.

«Ночью в Тюмень прибудут еще 25 пожарных-десантников из Архангельска. Утром они приступят к тушению лесного пожара в Вагайском районе. Для защиты населенных пунктов от огня МЧС России привлекает аэромобильные группировки из Оренбургской области, Республики Татарстан и Волжского спасательного центра. Это плюс 170 человек и 25 единиц техники», — сообщил Моор в своем тг-канале.

В настоящее время основные силы и средства стянуты к «горячим» точкам: деревням Красный Яр, Криводанова, Речкина, Коняшина, селам Муллаши, Успенка и поселку Богандинский.

«Если не повторится шквалистый ветер, как это было 7 мая, то пожарные постепенно смогут укротить стихию. Наша с вами задача — не осложнять им работу. Строго следовать всем противопожарным правилам», — подчеркнул губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по последним данным, в регионе действует более двух десятков ландшафтных и лесных пожаров. Огонь тушат более 1,2 тысячи сотрудников МЧС, задействована техника и авиация, в том числе самолет ИЛ-76 и вертолет Ка-32.

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