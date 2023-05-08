Из-за верхового пожара перекрыт участок Ирбитского тракта

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по последним данным, в регионе действует более двух десятков ландшафтных и лесных пожаров. Огонь тушат более 1,2 тысячи сотрудников МЧС, задействована техника и авиация, в том числе самолет ИЛ-76 и вертолет Ка-32.