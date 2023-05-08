Из-за верхового пожара перекрыт участок Ирбитского тракта

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
По словам очевидцев, здесь действует верховой пожар. По данным ГИБДД, на трассе наблюдается задымление.
«Между Речкина от Коняшина верховой пожар. Инспекторы ГИБДД все машины разворачивают — только что развернули грузовик», — сообщают в соцсетях тюменцы.
На остальных автодорогах в Тюменской области движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме. Инспекторы ГИБДД работают на трассе Тюмень-Омск под Заводоуковском, на 43-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, обстановка с природными пожарами в регионе по-прежнему сложная.
«Ночью в Тюмень прибудут еще 25 пожарных-десантников из Архангельска. Утром они приступят к тушению лесного пожара в Вагайском районе. Для защиты населенных пунктов от огня МЧС России привлекает аэромобильные группировки из Оренбургской области, Республики Татарстан и Волжского спасательного центра. Это плюс 170 человек и 25 единиц техники», — сообщил Моор в своем тг-канале.
В настоящее время основные силы и средства стянуты к «горячим» точкам: деревням Красный Яр, Криводанова, Речкина, Коняшина, селам Муллаши, Успенка и поселку Богандинский.
«Если не повторится шквалистый ветер, как это было 7 мая, то пожарные постепенно смогут укротить стихию. Наша с вами задача — не осложнять им работу. Строго следовать всем противопожарным правилам», — подчеркнул губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по последним данным, в регионе действует более двух десятков ландшафтных и лесных пожаров. Огонь тушат более 1,2 тысячи сотрудников МЧС, задействована техника и авиация, в том числе самолет ИЛ-76 и вертолет Ка-32.