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«Это никого не спасет»: тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории

8 мая 2023, 04:27
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории от пожара

Жители Тюменской области жалуются на качество проводимых работ по опашке территории. Читатели «Нашего Города» отмечают, что прокладка противопожарной минерализованной полосы ведется фиктивно и подтверждают свои слова фотографиями.
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Тюмень
Фото: Фото читателя "Нашего Города"
«Очень хочу распространить информацию о том как, происходит ограждение СНТ „Утяшево“ от пожара. Пару дней назад позавчера было сделано опахивание вокруг по полям в районе Утяшево и прилегающих садовых обществ. На фотографии видно, что это эта опашка от пожара никого не спасет. Кто-то должен за это ответить. Если мы так и будем молчать, кто-то будет рапортовать о выполнении противопожарных мероприятий», — сообщил читатель «Нашего Города».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на подготовку к пожароопасному сезону были затрачены десятки миллионов рублей. 15 миллионов рублей выделяли противопожарной службе Тюменской области на привлечение авиационной техники для тушения природных пожаров. Кроме того, в общей сложности более 31 миллиона рублей получили Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовскмйу, Ярковскмй районы и Голышмановский городской округ на поддержание в нормативном состоянии систем противопожарного водоснабжения.

Также были подготовлены бороны, плуги для проведения дополнительной опашки и предотвращения распространения ландшафтного пожара. Ранцевые лесные огнетушители, бензиновые воздуходувки.

В конце апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что ситуация с природными пожарами остается в регионе под контролем.

«Мы учли опыт 2021 года и ускорили создание в регионе областной противопожарной службы. Сейчас в ней уже 51 пост. Под их защитой небольшие села и деревни, где в общей сложности проживает свыше 100 тысяч земляков», — подчеркивал тогда губернатор.

Между тем, накануне на всей территории области был введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ландшафтные и лесные пожары действуют практически во всех районах тюменского региона. На данный момент Большая часть возгораний зафиксирована в Тюменском районе, также пожарные продолжают борьбу с огнем в Тобольском районе, где накануне произошел пожар в СНТ.

Всего с начала сезона в Тюменской области произошло более 40 лесных пожаров и 550 природных. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 10 тысяч гектаров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Жалобы#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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