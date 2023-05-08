«Это никого не спасет»: тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:35
«Очень хочу распространить информацию о том как, происходит ограждение СНТ „Утяшево“ от пожара. Пару дней назад позавчера было сделано опахивание вокруг по полям в районе Утяшево и прилегающих садовых обществ. На фотографии видно, что это эта опашка от пожара никого не спасет. Кто-то должен за это ответить. Если мы так и будем молчать, кто-то будет рапортовать о выполнении противопожарных мероприятий», — сообщил читатель «Нашего Города».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на подготовку к пожароопасному сезону были затрачены десятки миллионов рублей. 15 миллионов рублей выделяли противопожарной службе Тюменской области на привлечение авиационной техники для тушения природных пожаров. Кроме того, в общей сложности более 31 миллиона рублей получили Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовскмйу, Ярковскмй районы и Голышмановский городской округ на поддержание в нормативном состоянии систем противопожарного водоснабжения.
Также были подготовлены бороны, плуги для проведения дополнительной опашки и предотвращения распространения ландшафтного пожара. Ранцевые лесные огнетушители, бензиновые воздуходувки.
В конце апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что ситуация с природными пожарами остается в регионе под контролем.
«Мы учли опыт 2021 года и ускорили создание в регионе областной противопожарной службы. Сейчас в ней уже 51 пост. Под их защитой небольшие села и деревни, где в общей сложности проживает свыше 100 тысяч земляков», — подчеркивал тогда губернатор.
Между тем, накануне на всей территории области был введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ландшафтные и лесные пожары действуют практически во всех районах тюменского региона. На данный момент Большая часть возгораний зафиксирована в Тюменском районе, также пожарные продолжают борьбу с огнем в Тобольском районе, где накануне произошел пожар в СНТ.
Всего с начала сезона в Тюменской области произошло более 40 лесных пожаров и 550 природных. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 10 тысяч гектаров.