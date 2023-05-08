«Это никого не спасет»: тюменцы сообщают о фиктивной опашке территории

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на подготовку к пожароопасному сезону были затрачены десятки миллионов рублей. 15 миллионов рублей выделяли противопожарной службе Тюменской области на привлечение авиационной техники для тушения природных пожаров. Кроме того, в общей сложности более 31 миллиона рублей получили Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовскмйу, Ярковскмй районы и Голышмановский городской округ на поддержание в нормативном состоянии систем противопожарного водоснабжения.