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Published Сегодня, 11:08

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Дышать опасным воздухом тюменцы будут всю следующую неделю

8 мая 2023, 11:08
Фото: Темы Тюмени

Тюменцам придется дышать гарью всю следующую неделю

Сильнейший смог из-за пожара накрыл деревню Ивашкино Нижнетавдинского района. Местные жители сообщают, что из-за угрозы распространения ландшафтного пожара, с воздуха уже работает самолет ИЛ-76.
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Тюмень
Видео: Темы Тюмени

В Тюмени ситуация с концентрацией ПДК в атмосферном воздухе также продолжает ухудшаться. По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 164 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 16 раз.

По прогнозам, дышать гарью жителям Тюмени придется до конца следующей недели.

Фото: IQAir

Ранее «Наш Город» писал, что в регионе начала работать горячая линия по телефону 122 (дальше кнопка 2). С 8:00 до 22:00 тюменцы могут проконсультироваться по вопросам поддержки, размерах финансовой помощи, расположения пунктов временного размещения, эвакуации и защиты от смога.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Смог#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Видео
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