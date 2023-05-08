Дышать опасным воздухом тюменцы будут всю следующую неделю

В Тюмени ситуация с концентрацией ПДК в атмосферном воздухе также продолжает ухудшаться. По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 164 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 16 раз.