Дышать опасным воздухом тюменцы будут всю следующую неделю

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Тюмени ситуация с концентрацией ПДК в атмосферном воздухе также продолжает ухудшаться. По данным сервиса IQAir, индекс качества находится на отметке 164 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 16 раз.
По прогнозам, дышать гарью жителям Тюмени придется до конца следующей недели.
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе начала работать горячая линия по телефону 122 (дальше кнопка 2). С 8:00 до 22:00 тюменцы могут проконсультироваться по вопросам поддержки, размерах финансовой помощи, расположения пунктов временного размещения, эвакуации и защиты от смога.