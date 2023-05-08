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Для тюменцев, пострадавших от пожаров, работает горячая линия

8 мая 2023, 09:49
Фото: 1MI

В Тюменской области запустили горячую линию «Помощь при ЧС»

Тюменцы смогут проконсультироваться у операторов горячей линии «Помощь при ЧС». Для этого нужно набрать 112, а после — нажать цифру «2», сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Пострадавшие в результате пожаров жители могут обратиться по номеру за поддержкой, а также по вопросам материальной помощи, эвакуации, защиты от смога. Здесь же тюменцам предоставят актуальную информацию о ближайших пунктах временного размещения. Им расскажут, какие вещи туда нужно взять.

Звонить на горячую линию можно с 7.30 до 20.00.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольском районе сгорело 80 дачных домов. Глава Тобольска сообщил, что ситуация там очень тяжёлая.

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#Елена Чебоксарова#Пожар#Помощь погорельцам#ЧС#Режим ЧС#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Горячая линия
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