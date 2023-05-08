Для тюменцев, пострадавших от пожаров, работает горячая линия

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Пострадавшие в результате пожаров жители могут обратиться по номеру за поддержкой, а также по вопросам материальной помощи, эвакуации, защиты от смога. Здесь же тюменцам предоставят актуальную информацию о ближайших пунктах временного размещения. Им расскажут, какие вещи туда нужно взять.
Звонить на горячую линию можно с 7.30 до 20.00.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольском районе сгорело 80 дачных домов. Глава Тобольска сообщил, что ситуация там очень тяжёлая.