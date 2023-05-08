Для тяжелобольных тюменцев в Медгороде работает отделение паллиативной помощи

Специалисты используют в своей практике клинические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома Минздрава РФ, которые вступили в силу в начале 2023 года. Новые рекомендации привели к общему знаменателю понимание лечения боли, сняли профессиональный страх среди коллег других медицинских учреждений перед применением наркотических (сильнодействующих) обезболивающих лекарственных препаратов, и, что важно для общества, помогли развеять мифы о лечении боли среди родственников паллиативных пациентов.