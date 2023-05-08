Для тяжелобольных тюменцев в Медгороде работает отделение паллиативной помощи

Posted 8 мая 12:23
Published 8 мая 12:23
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Паллиативное лечение назначается по медицинским показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза основного заболевания.
Две основополагающие задачи паллиативной помощи специалистов паллиативного отделения Медицинского города — лечение боли и улучшение качества жизни пациента.
По словам Виолетты Черной, заведующей отделением паллиативной помощи, пациенты отделения сталкиваются с хроническим болевым синдромом, ухудшающим качество жизни. Навыки и опыт врачей-онкологов отделения паллиативной помощи помогают бороться даже с самыми сложными типами боли.
Специалисты используют в своей практике клинические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома Минздрава РФ, которые вступили в силу в начале 2023 года. Новые рекомендации привели к общему знаменателю понимание лечения боли, сняли профессиональный страх среди коллег других медицинских учреждений перед применением наркотических (сильнодействующих) обезболивающих лекарственных препаратов, и, что важно для общества, помогли развеять мифы о лечении боли среди родственников паллиативных пациентов.
«На сегодняшний день препараты, утвержденные Минздравом Российской Федерации в рамках клинических рекомендаций, помогают решить проблему хронической боли любой сложности», — отметила заведующая отделением.