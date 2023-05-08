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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

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Что сейчас происходит в лесах Тюменской области?

8 мая 2023, 14:49

Какие пожары действуют в Тюменской области

Обстановка в лесах региона меняется буквально каждый час. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро завоевывает новые территории. Сейчас в области действуют 24 пожара — 12 лесных и 12 ландшафтных.

Всего на территории региона с начала сезона произошло более 600 природных пожаров. 113 из них были зарегистрированы в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах соответственно.

В регионе пострадало 124 строения в двух населенных пунктах и трех СНТ. По данным спецслужб, пострадали постройки в селе Успенка, деревнях Салаирка и Речкино, поселках Богандинский и Новый Тап, а также в СНТ «Хрустальный» и ДНТ «Энергостроитель».

Вид на Тюменскую область
Видео: nashgorod.ru

Что сейчас горит в Тюменской области?

В настоящее время в регионе зарегистрированы более двух десятков природных и лесных пожаров. С огнем борются более 1,2 тысячи сотрудников МЧС, задействована техника и авиация. Привлечена помощь из регионов России.

В течение суток было ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 33,6 га. Продолжают действовать в общей сложности 24 пожара общей площадью порядка 1 179 га. Накануне в области были зарегистрированы порядка 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5 300 га.

Тушением природных пожаров занимаются более 1 200 человек, используется 340 единиц техники, в числе которых и авиация. В Тюменскую область прибыли: 30 человек из Ямало-Ненецкого АО, 50 человек из Республики Коми, 49 человек из Республики Карелия. Также ожидается прибытие еще 170 человек и 25 единиц техники. Три аэромобильных группировки спасателей прибудут из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра.

Жители города уже заметили множество вертолетов, которые летают от очагов возгорания к ближайшим водоемам. Также в Тюмень прибыл вертолёт Ка-32 из Нефтеюганска, он усилит авиационную группировку. В прошлом году этот борт работал на пожарах в Турции.

Вертолет над Тюменью
Видео: nashgorod.ru
Вертолет над Тюменью
Видео: nashgorod.ru

Что горит по Ялуторовскому тракту?

Сейчас несколько лесных пожаров охватили территории в районе Муллашей, где располагаются деревни Речкина и Чаплык. Здесь Сотрудникам Тюменского МЧС помогают ямальцы, а также волонтеры. Тюменцев, решивших помочь спасателям направляют к границам возгорания и занимают дотушиванием, а также охраной территории.

Между Ялуторовском и тюменским поселком Богандинский горит лес
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Что горит по Салаирскому тракту?

В районе села Успенка, где сгорели 13 домов, сейчас обстановка спокойная. Специалисты на месте занимаются охраной территории, а также проливкой мест возгорания.

Все в дыму: из-за пожаров перекрыли движение на Салаирском тракте в Тюмени. Фото
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Что горит по Ирбитскому тракту?

Ситуация в деревнях Речкино, Голышево, Ермакино нормализуется. Вчера оттуда были эвакуированы жители. Огонь смог добраться до частных построек.

В 40 км от Тюмени на Ирбитском тракте из-за пожара перекрыли дорогу. Видео
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Что горит по Ялуторовскому тракту?

Здесь ведется борьба с ландшафтным пожаром, который уже добрался до дороги. В связи с угрозой распространения огня были эвакуированы жители поселка Богандинский и 10-го военного городка.

Пожары в ТюмениПожары в Тюмени
Пожары в Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Есть ли жертвы пожаров в Тюменской области?

Пока известно о гибели только одного человека, он получил несовместимые с жизнью травмы при тушении ландшафтного пожара в районе деревни Красный Яр Нижнетавдинского района. Это был 49-летний доброволец — Анатолий А.

Также известно, что двое добровольцев были травмированы в той же зоне, одному из них понадобилась госпитализация.

Какая помощь требуется от жителей Тюмени?

Когда пожар подбирается в местам жилой застройки, жители и спасатели начинают бить тревогу и звать на подмогу волонтеров. Однако большая активность в этом направлении может принести не только пользу, но и вред.

Для наиболее эффективной помощи необходимо объединяться в группы и стараться привозить в зоны ЧС необходимое как можно меньшим число автомобилей, чтобы на дорогах не собиралась пробка и она не мешала проезду спецтехники.

также на месте необходимо строго соблюдать все требования сотрудников МЧС и не лезь на амбразуру, а выполнять вверенные поручения. Но, а самое главное — необходимо соблюдать требования особого противопожарного режима и отказаться от поездок в леса региона.

На всей территории Тюменской области объявлен режим ЧС
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