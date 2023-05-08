Что сейчас происходит в лесах Тюменской области?

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Всего на территории региона с начала сезона произошло более 600 природных пожаров. 113 из них были зарегистрированы в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах соответственно.
В регионе пострадало 124 строения в двух населенных пунктах и трех СНТ. По данным спецслужб, пострадали постройки в селе Успенка, деревнях Салаирка и Речкино, поселках Богандинский и Новый Тап, а также в СНТ «Хрустальный» и ДНТ «Энергостроитель».
В настоящее время в регионе зарегистрированы более двух десятков природных и лесных пожаров. С огнем борются более 1,2 тысячи сотрудников МЧС, задействована техника и авиация. Привлечена помощь из регионов России.
В течение суток было ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 33,6 га. Продолжают действовать в общей сложности 24 пожара общей площадью порядка 1 179 га. Накануне в области были зарегистрированы порядка 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5 300 га.
Тушением природных пожаров занимаются более 1 200 человек, используется 340 единиц техники, в числе которых и авиация. В Тюменскую область прибыли: 30 человек из Ямало-Ненецкого АО, 50 человек из Республики Коми, 49 человек из Республики Карелия. Также ожидается прибытие еще 170 человек и 25 единиц техники. Три аэромобильных группировки спасателей прибудут из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра.
Жители города уже заметили множество вертолетов, которые летают от очагов возгорания к ближайшим водоемам. Также в Тюмень прибыл вертолёт Ка-32 из Нефтеюганска, он усилит авиационную группировку. В прошлом году этот борт работал на пожарах в Турции.
Сейчас несколько лесных пожаров охватили территории в районе Муллашей, где располагаются деревни Речкина и Чаплык. Здесь Сотрудникам Тюменского МЧС помогают ямальцы, а также волонтеры. Тюменцев, решивших помочь спасателям направляют к границам возгорания и занимают дотушиванием, а также охраной территории.
В районе села Успенка, где сгорели 13 домов, сейчас обстановка спокойная. Специалисты на месте занимаются охраной территории, а также проливкой мест возгорания.
Ситуация в деревнях Речкино, Голышево, Ермакино нормализуется. Вчера оттуда были эвакуированы жители. Огонь смог добраться до частных построек.
Здесь ведется борьба с ландшафтным пожаром, который уже добрался до дороги. В связи с угрозой распространения огня были эвакуированы жители поселка Богандинский и 10-го военного городка.
Пока известно о гибели только одного человека, он получил несовместимые с жизнью травмы при тушении ландшафтного пожара в районе деревни Красный Яр Нижнетавдинского района. Это был 49-летний доброволец — Анатолий А.
Также известно, что двое добровольцев были травмированы в той же зоне, одному из них понадобилась госпитализация.
Когда пожар подбирается в местам жилой застройки, жители и спасатели начинают бить тревогу и звать на подмогу волонтеров. Однако большая активность в этом направлении может принести не только пользу, но и вред.
Для наиболее эффективной помощи необходимо объединяться в группы и стараться привозить в зоны ЧС необходимое как можно меньшим число автомобилей, чтобы на дорогах не собиралась пробка и она не мешала проезду спецтехники.
также на месте необходимо строго соблюдать все требования сотрудников МЧС и не лезь на амбразуру, а выполнять вверенные поручения. Но, а самое главное — необходимо соблюдать требования особого противопожарного режима и отказаться от поездок в леса региона.