Что сейчас происходит в лесах Тюменской области?

Тушением природных пожаров занимаются более 1 200 человек, используется 340 единиц техники, в числе которых и авиация. В Тюменскую область прибыли: 30 человек из Ямало-Ненецкого АО, 50 человек из Республики Коми, 49 человек из Республики Карелия. Также ожидается прибытие еще 170 человек и 25 единиц техники. Три аэромобильных группировки спасателей прибудут из Оренбургской области, республики Татарстан и Волжского Спасцентра.