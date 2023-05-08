Что происходит сейчас на тюменских трассах

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. Автоинспекторы регулируют движение, организуют стоянку транспорта, чтобы предотвратить заторы.
В районе автодороги Тюмень — Салаирка основные очаги возгорания потушены, угрозы населенным пунктам нет. На трассе присутствует лёгкое задымление, не ограничивающее видимость.
В сторону Тобольска, автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск, присутствует небольшое задымление из-за возгорания травы. Движение не ограничено.
На автодороге Тюмень — Омск обстановка с пожарами стабилизировалась. Видимость на данном участке автодороги хорошая, очагов возгораний не наблюдается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область для борьбы с пожарами из Волжского Спасцентра, республики Татарстан и Оренбургской области направлены три аэромобильных группировки в количестве 170 человек.