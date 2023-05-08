Что происходит сейчас на тюменских трассах

Автопатруль ГИБДД контролируют ситуацию на тюменских трассах

В Тюменской области ограничений автодвижения на федеральных и региональных трассах нет. В настоящее время автопатрули несут службу на 29-м километре автодороги Тюмень — Салаирка, на 42-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск и 41-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск.

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