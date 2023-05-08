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Published Сегодня, 11:55

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Что происходит сейчас на тюменских трассах

8 мая 2023, 11:55
Фото: ГИБДД

Автопатруль ГИБДД контролируют ситуацию на тюменских трассах

В Тюменской области ограничений автодвижения на федеральных и региональных трассах нет. В настоящее время автопатрули несут службу на 29-м километре автодороги Тюмень — Салаирка, на 42-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск и 41-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области. Автоинспекторы регулируют движение, организуют стоянку транспорта, чтобы предотвратить заторы.

В районе автодороги Тюмень — Салаирка основные очаги возгорания потушены, угрозы населенным пунктам нет. На трассе присутствует лёгкое задымление, не ограничивающее видимость.

В сторону Тобольска, автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск, присутствует небольшое задымление из-за возгорания травы. Движение не ограничено.

На автодороге Тюмень — Омск обстановка с пожарами стабилизировалась. Видимость на данном участке автодороги хорошая, очагов возгораний не наблюдается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область для борьбы с пожарами из Волжского Спасцентра, республики Татарстан и Оренбургской области направлены три аэромобильных группировки в количестве 170 человек.

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