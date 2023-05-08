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Более 100 природных пожаров произошло в Тюменской области за майские праздники

8 мая 2023, 13:40
Фото: МЧС

В Тюменской области за майские праздники произошло более 100 природных пожаров

В Тюменской области за майские выходные произошло 112 ландшафтных пожаров. К административной ответственности привлекли 17 человек, десять из них — 6 мая.

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, выявлены два виновника природных пожаров. Установлено, что 90% случаев возгорания связаны с неосторожным обращением с огнем. Только 15 из 112 — умышленный поджог.

Всего на территории региона с начала сезона произошло более шести сотен природных пожаров. Наибольшее количество, 113, зарегистрировано в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах.

В настоящее время в регионе зарегистрированы более двух десятков природных и лесных пожаров. С огнем борются более 1,2 тысячи человек, задействована техника и авиация. Привлечена помощь из регионов России.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Тюменская область
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