Более 100 природных пожаров произошло в Тюменской области за майские праздники

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, выявлены два виновника природных пожаров. Установлено, что 90% случаев возгорания связаны с неосторожным обращением с огнем. Только 15 из 112 — умышленный поджог.
Всего на территории региона с начала сезона произошло более шести сотен природных пожаров. Наибольшее количество, 113, зарегистрировано в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах.
В настоящее время в регионе зарегистрированы более двух десятков природных и лесных пожаров. С огнем борются более 1,2 тысячи человек, задействована техника и авиация. Привлечена помощь из регионов России.