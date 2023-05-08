Более 100 природных пожаров произошло в Тюменской области за майские праздники

Всего на территории региона с начала сезона произошло более шести сотен природных пожаров. Наибольшее количество, 113, зарегистрировано в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах.