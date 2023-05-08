80 дачных домов сгорело во время пожара в Тобольском районе

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По словам главы администрации Тобольска Максима Афанасьева, ситуация по пожарам в муниципалитете очень тяжелая.
«Все силы сейчас брошены на помощь жителям района, в том числе водовозная техника. Помогаем дежурствами, готовим пункты временного размещения. Поэтому любое новое возгорание сейчас сделает ситуацию критической. Призываю всех очень серьезно отнестись ко всем запретам», — сообщил Максим Афанасьев в своем тг-канале.
По данным администрации Тобольского района, за пал травы привлечено к административной ответственности семь человек. Накануне оштрафовали жителя села Булашово за поджог травы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе произошел верховой пожар в тобольском СНТ «Энергостроитель». В тушении огня было задействовано 150 человек и порядка 20 единиц техники, авиация, в том числе самолет ИЛ-76. Пожар до сих пор не потушен.