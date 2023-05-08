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80 дачных домов сгорело во время пожара в Тобольском районе

8 мая 2023, 09:24
Фото: тг-канал Леонид Митрюшкин

В Тобольском районе во время пожара сгорело 80 дачных домов

В Тобольском районе за сегодняшнюю ночь сгорели 80 дачных домов в четырех кооперативах, пишет тг-канал Темы Тюмени со ссылкой на местных жителей.
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Тюмень

По словам главы администрации Тобольска Максима Афанасьева, ситуация по пожарам в муниципалитете очень тяжелая.

«Все силы сейчас брошены на помощь жителям района, в том числе водовозная техника. Помогаем дежурствами, готовим пункты временного размещения. Поэтому любое новое возгорание сейчас сделает ситуацию критической. Призываю всех очень серьезно отнестись ко всем запретам», — сообщил Максим Афанасьев в своем тг-канале.

По данным администрации Тобольского района, за пал травы привлечено к административной ответственности семь человек. Накануне оштрафовали жителя села Булашово за поджог травы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе произошел верховой пожар в тобольском СНТ «Энергостроитель». В тушении огня было задействовано 150 человек и порядка 20 единиц техники, авиация, в том числе самолет ИЛ-76. Пожар до сих пор не потушен.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тобольск#Тюменская область
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