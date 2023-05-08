80 дачных домов сгорело во время пожара в Тобольском районе

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе произошел верховой пожар в тобольском СНТ «Энергостроитель». В тушении огня было задействовано 150 человек и порядка 20 единиц техники, авиация, в том числе самолет ИЛ-76. Пожар до сих пор не потушен.