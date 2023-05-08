12 лесных пожаров действуют в Тюменской области

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«Подъезжаю к Каскаре (в видео автор ошибочно называет Ярково Каскарой). Начинает потихоньку разгораться. А ночью здесь ничего не было», — отмечает тюменец.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров. За сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять.
По данным СКАНЕКС, очаги возгорания на данный момент действуют в Тюменском, Нижнетавдинском районах. Большая часть возгораний зафиксирована недалеко от границы с Свердловской областью.
По погодным условиям, в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах сегодня, 8 мая, установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 мая ожидается облачная с прояснениями погода и максимальная температура воздуха +10…+12. Скорость ветра в течение дня будет достигать 6,4 м/с. К вечеру вечер стихнем до 2,4 м/с.