12 лесных пожаров действуют в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 мая ожидается облачная с прояснениями погода и максимальная температура воздуха +10…+12. Скорость ветра в течение дня будет достигать 6,4 м/с. К вечеру вечер стихнем до 2,4 м/с.