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В Тюменской области ищут пенсионера,. Он пропал после пожара в селе Салаирка

7 мая 2023, 07:35
Фото: ПО Белая Сова - Тюмень

В Тюменской области ищут пенсионера, пропавшего после пожара в селе Салаирка

В Тюменской области третий день ищут пропавшего в селе Салаирка 64-летнего Василия Харина. Мужчина ушел из дома в тот день, когда в поселке бушевал пожар. Последний раз его видели 4 мая.
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Тюмень

Был одет в рубашку коричневого цвета, свитер песочного цвета, брюки черного цвета, на ногах — черные ботинки. Рост 1,65 метра, телосложение среднее, волосы черные с сединой, глаза карие.

В настоящее время поисками тюменца занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефонам: 02/102, 8 (3452) 30-02-02, 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Салаирка произошел пожар ночью 4 мая. Загорелись четыре частных дома. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Тюмень#Тюменская область
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