В Тюменской области ищут пенсионера,. Он пропал после пожара в селе Салаирка

В Тюменской области ищут пенсионера, пропавшего после пожара в селе Салаирка

В Тюменской области третий день ищут пропавшего в селе Салаирка 64-летнего Василия Харина. Мужчина ушел из дома в тот день, когда в поселке бушевал пожар. Последний раз его видели 4 мая.

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