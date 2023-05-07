В Тюменской области ищут пенсионера,. Он пропал после пожара в селе Салаирка

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Был одет в рубашку коричневого цвета, свитер песочного цвета, брюки черного цвета, на ногах — черные ботинки. Рост 1,65 метра, телосложение среднее, волосы черные с сединой, глаза карие.
В настоящее время поисками тюменца занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефонам: 02/102, 8 (3452) 30-02-02, 8-932-32-39-911.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Салаирка произошел пожар ночью 4 мая. Загорелись четыре частных дома. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.