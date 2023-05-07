В тюменской области эвакуировали жителей деревни Речкина. Трасса перекрыта

Информация о пожаре в жилом доме в Речкина поступила в дежурную часть сегодня во второй половине дня. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. По оперативным данным горит 6 строений. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.