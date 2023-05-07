В тюменской области эвакуировали жителей деревни Речкина. Трасса перекрыта

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Автоинспекторы проверили Ирбитский тракт от деревни Речкина до деревни Коняшина, убедились что на трассе нет автотранспорта, никто в помощи не нуждается. Жителей деревень Коняшино, сел Кулига и Каменки не эвакуируют.
Информация о пожаре в жилом доме в Речкина поступила в дежурную часть сегодня во второй половине дня. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. По оперативным данным горит 6 строений. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
В тушении пожара задействованы силы и средства Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, Авиалесоохраны и представителей Ямалспас. Всего 49 человек и 9 единиц техники.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области полностью закрыт для проезда транспортных средств участок трассы Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский. Там бушует природный пожар.