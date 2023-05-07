В Тюменской области браконьеров и поджигателей ловят с помощью беспилотников

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По поручению оперативного штаба в период особого противопожарного режима ведомство на регулярной основе ведет патрулирование среды обитания животного мира во всех муниципалитетах Тюменской области.
Глава Госохотдепартамента Ольга Галкина отмечает, что с помощью современных технологий ведется не только охрана природы, но и выявление фактов незаконной охоты.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тобольска будут судить незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов. В гараже у мужчины обнаружили более 18 килограммов осетровой икры.