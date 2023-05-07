nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Изображение материала

В Тюменской области браконьеров и поджигателей ловят с помощью беспилотников

7 мая 2023, 05:00
Фото: МЧС

В Тюменской области для ловли браконьеров используют беспилотники

Патрулирование охотугодий Тюменской области ведут с помощью беспилотников, тепловизоров и квадрокоптеров. Новые технологии внедрили в свою работу сотрудники Госохотдепартамента.
Сюжет
Тюмень

По поручению оперативного штаба в период особого противопожарного режима ведомство на регулярной основе ведет патрулирование среды обитания животного мира во всех муниципалитетах Тюменской области.

Глава Госохотдепартамента Ольга Галкина отмечает, что с помощью современных технологий ведется не только охрана природы, но и выявление фактов незаконной охоты.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тобольска будут судить незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов. В гараже у мужчины обнаружили более 18 килограммов осетровой икры.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Охрана#Незаконная охота#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
В Тюменском районе эвакуируют жителей еще одной деревни из-за пожара. Видео
Вчера, 10:03
Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи
Вчера, 09:01
Тюменцев предупреждают об усилении ветра до 23 м/с
Вчера, 08:24
Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
5 мая 06:44
В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пенсионерка. Фото
Вчера, 06:34
Движение в районе Набережной накануне Дня Победы ограничат
5 мая 01:06