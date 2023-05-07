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В тюменской деревне Речкина сгорели 6 домов

7 мая 2023, 12:01
Фото: МЧС

В тюменской деревне Речкина огонь уничтожил 6 домов

В тюменской деревне Речкина горят шесть домов. По данным МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть во второй половине дня.
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Тюмень

Из-за сильных порывов ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. По оперативным данным горит 6 строений. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

В настоящее время на борьбу с пожаром ведут сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы, Авиалесоохраны и представители Ямалспас. Всего в тушении огня задействованы 49 человек и 9 единиц техники.

Ранее «Наш Город» писал, что началась эвакуация людей в поселке Богандинский, расположенном в 40 километрах от Тюмени. Рядом с населенным пунктом действует лесной пожар.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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