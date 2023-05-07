В тюменской деревне Речкина сгорели 6 домов

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
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Updated Сегодня, 12:03
Из-за сильных порывов ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. По оперативным данным горит 6 строений. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
В настоящее время на борьбу с пожаром ведут сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы, Авиалесоохраны и представители Ямалспас. Всего в тушении огня задействованы 49 человек и 9 единиц техники.
Ранее «Наш Город» писал, что началась эвакуация людей в поселке Богандинский, расположенном в 40 километрах от Тюмени. Рядом с населенным пунктом действует лесной пожар.