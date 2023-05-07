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В тюменском Рощино из-за дыма не может приземлиться самолет. ПДК превышена в 4,6 раза

7 мая 2023, 13:59
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени из-за смога качество воздуха ухудшилось в 4,6 раза

Тюмень окутал смог. Дымовую завесу в областную столицу принес ветер из Тюменского района — там действует пожар в районе села Успенка.
Сюжет
Тюмень
район аэропорта Рощино
Видео: nashgorod.ru

По данным сервиса IQAir, индекс AQI находится на отметке 74 при норме от 0 до 50. Концентрация ПДК превышает в 4,6 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.

По сообщениям очевидцев, в аэропорту Рощино из-за задымленности и плохой видимости, не может приземлиться самолет, прилетевший из Нового Уренгоя.

«Видимость в аэропорту нулевая», — сообщают тюменцы.

По информации СКАНЕКС, пожары действуют в Тюменском, Нижнетавдинском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Большая часть возгораний зарегистрирована Нижнетавдинском и Тюменском районах.

Ранее «Наш Город» писал, что на всей территории Тюменской области с сегодняшнего дня введен режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор.

 

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