В тюменском Рощино из-за дыма не может приземлиться самолет. ПДК превышена в 4,6 раза

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По данным сервиса IQAir, индекс AQI находится на отметке 74 при норме от 0 до 50. Концентрация ПДК превышает в 4,6 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.
По сообщениям очевидцев, в аэропорту Рощино из-за задымленности и плохой видимости, не может приземлиться самолет, прилетевший из Нового Уренгоя.
«Видимость в аэропорту нулевая», — сообщают тюменцы.
По информации СКАНЕКС, пожары действуют в Тюменском, Нижнетавдинском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах. Большая часть возгораний зарегистрирована Нижнетавдинском и Тюменском районах.
Ранее «Наш Город» писал, что на всей территории Тюменской области с сегодняшнего дня введен режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор.