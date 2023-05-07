nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Изображение материала

В Тюменском районе огнеборцы продолжают бороться с пожарами

7 мая 2023, 05:50
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тушить пожары в Тюменском районе помогают добровольцы

Работы по тушению пожаров в районе сел Успенка, Муллаши, деревень Криводанова и Речкина продолжаются в Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По слова главы Тюменского района Светланы Ивановой, на месте работают сотрудники противопожарной службы Тюменской области, Авиабазы, лесники, добровольцы.

«Населенным пунктам в настоящее время угрозы нет. В пункте временного размещения в Ушаковской школе на утро находятся 28 человек, ПВР в Каменской и Боровской школах перешли в режим дежурства. Везде готовы принять людей, обеспечить отдых, питание, медицинскую помощь», — сообщила в своем тг-канале Светлана Иванова.

По ее словам, в муниципалитетах района организовано дежурство ответственных лиц и добровольцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в Тюменской области во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий и усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Жителей региона призывают не посещать леса и не разводить открытый огонь.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменском районе эвакуируют жителей еще одной деревни из-за пожара. Видео
Вчера, 10:03
Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи
Вчера, 09:01
Тюменцев предупреждают об усилении ветра до 23 м/с
Вчера, 08:24
Тюменцам обещают денежные премии за информацию о поджигателях
5 мая 06:44
В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибла пенсионерка. Фото
Вчера, 06:34
Движение в районе Набережной накануне Дня Победы ограничат
5 мая 01:06