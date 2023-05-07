В Тюменском районе огнеборцы продолжают бороться с пожарами

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
По слова главы Тюменского района Светланы Ивановой, на месте работают сотрудники противопожарной службы Тюменской области, Авиабазы, лесники, добровольцы.
«Населенным пунктам в настоящее время угрозы нет. В пункте временного размещения в Ушаковской школе на утро находятся 28 человек, ПВР в Каменской и Боровской школах перешли в режим дежурства. Везде готовы принять людей, обеспечить отдых, питание, медицинскую помощь», — сообщила в своем тг-канале Светлана Иванова.
По ее словам, в муниципалитетах района организовано дежурство ответственных лиц и добровольцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в Тюменской области во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий и усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Жителей региона призывают не посещать леса и не разводить открытый огонь.