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В тюменском поселке дотла выгорела улица. Фото

7 мая 2023, 04:14
Фото: ЧС Тюмень

В тюменском поселке дотла выгорела улица, огонь уничтожил пять домов

Серьезный пожар произошел накануне днем в поселке Новый Тап Юргинского района. По словам очевидцев, здесь полностью выгорела улица Пышминская — огонь уничтожил пять домов.
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Тюмень
«6 мая 2023 Новый Тап. Юргинский район. Выгорела улица. Дотла», — сообщили тюменцы в социальных сетях.

На месте ЧП работали пожарные подразделения, о пострадавших не сообщается.

Поселок Новый Тап находится в 103 километрах к северо-востоку от железнодорожной станции Заводоуковская. По данным на 1 апреля 2023 года, здесь проживают более 750 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в субботу серьезные пожары произошли в селе Успенка, Муллаши, на Велижанском тракте, в районе Антипино. Авиацией, задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области, за день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды на очаги пожаров.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время в регионе действуют 9 лесных пожаров, в том числе 1 локализованный. За сутки было зарегистрировано четыре новых лесных пожара.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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