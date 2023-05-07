В тюменском поселке дотла выгорела улица. Фото

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в субботу серьезные пожары произошли в селе Успенка, Муллаши, на Велижанском тракте, в районе Антипино. Авиацией, задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области, за день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды на очаги пожаров.