В тюменском поселке дотла выгорела улица. Фото

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
«6 мая 2023 Новый Тап. Юргинский район. Выгорела улица. Дотла», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
На месте ЧП работали пожарные подразделения, о пострадавших не сообщается.
Поселок Новый Тап находится в 103 километрах к северо-востоку от железнодорожной станции Заводоуковская. По данным на 1 апреля 2023 года, здесь проживают более 750 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в субботу серьезные пожары произошли в селе Успенка, Муллаши, на Велижанском тракте, в районе Антипино. Авиацией, задействованной на ликвидацию природных пожаров в Тюменской области, за день было совершено 120 вылетов и сброшено более 580 тонн воды на очаги пожаров.
По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее время в регионе действуют 9 лесных пожаров, в том числе 1 локализованный. За сутки было зарегистрировано четыре новых лесных пожара.