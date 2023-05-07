В Тюмени может подорожать стоимость проезда на автобусах

Последний раз тарифы поднимали в начале этого года. С 1 января 2023 года стоимость за поездку в городских автобусах выросла с 29 до 30 рублей (при расчёте безналичном — с 28 до 29 рублей). Тариф на проезд в загородных автобусах был увеличен до 8,5 рублей за одну зону.