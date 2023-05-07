В Тюмени может подорожать стоимость проезда на автобусах

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
По информации ведомства, Министерство экономического развития прогнозирует увеличение индекса потребительских цен. На сколько подорожает проезд в автобусах — в администрации пока ответить затрудняются, пишет DK.RU.
Последний раз тарифы поднимали в начале этого года. С 1 января 2023 года стоимость за поездку в городских автобусах выросла с 29 до 30 рублей (при расчёте безналичном — с 28 до 29 рублей). Тариф на проезд в загородных автобусах был увеличен до 8,5 рублей за одну зону.