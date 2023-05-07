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В Тюмени может подорожать стоимость проезда на автобусах

7 мая 2023, 05:22
Фото: 1MI

Проезд в общественном транспорте Тюмени в 2024 году вновь подорожает

Цены на проезд в общественном транспорте в Тюмени в 2024 году могут вновь вырасти. Об этом сообщили в администрации города, сославшись на привязку тарифов к индексу потребительских цен на платные услуги.
Сюжет
Тюмень

По информации ведомства, Министерство экономического развития прогнозирует увеличение индекса потребительских цен. На сколько подорожает проезд в автобусах — в администрации пока ответить затрудняются, пишет DK.RU.

Последний раз тарифы поднимали в начале этого года. С 1 января 2023 года стоимость за поездку в городских автобусах выросла с 29 до 30 рублей (при расчёте безналичном — с 28 до 29 рублей). Тариф на проезд в загородных автобусах был увеличен до 8,5 рублей за одну зону.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Общественный транспорт#Тюмень#Тюменцы#Рост тарифов#Тюменская область
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