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В Тюмени из-за сильного ветра на автомобиль обрушилось дерево. Фото

7 мая 2023, 11:48

В Тюмени из-за ветра на автомобиль упало дерево

Пока под Тюменью ведется борьба с природными и лесными пожарами, в городе не на шутку разыгралась стихия.
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Тюмень

Из-за сильного ветра в областной столице на улице Новоселов в микрорайоне Маяк на автомобиль обрушилось дерево. Там же произошел обрыв линии электропередач. На Широтной на автомобиль слетело ограждение.

«Ветер уже всерьез разошелся. Зарядите телефоны и т. п. Часто бывают проблемы с электричеством во время стихии», — сообщают тюменцы в соцсетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в поселке Богандинский, расположенном в 39 километрах от Тюмени, из-за пожара началась эвакуация людей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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