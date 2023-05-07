В Тюмени из-за сильного ветра на автомобиль обрушилось дерево. Фото

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Из-за сильного ветра в областной столице на улице Новоселов в микрорайоне Маяк на автомобиль обрушилось дерево. Там же произошел обрыв линии электропередач. На Широтной на автомобиль слетело ограждение.
«Ветер уже всерьез разошелся. Зарядите телефоны и т. п. Часто бывают проблемы с электричеством во время стихии», — сообщают тюменцы в соцсетях.
Ранее «Наш Город» писал, что в поселке Богандинский, расположенном в 39 километрах от Тюмени, из-за пожара началась эвакуация людей.