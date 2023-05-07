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В Тюмень прибудет железнодорожный круиз «В Сибирь»

7 мая 2023, 07:56
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени и Тобольске остановится железнодорожный круиз «В Сибирь»

Железнодорожный круиз «В Сибирь» прибудет сегодня из Москвы в Тюмень. В понедельник, 8 мая, поезд сделает остановку в Тобольске.
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Тюмень

По словам директора агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, в этом году заполняемость поезда составила почти 100%. Тур рассчитан на 6 дней и включает в себя остановки в Москве, Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.

В Тюмени традиционно туристы посетят село Покровское, дом-музей религиозного мистика Григория Распутина, термальные источники. А вечером, в 23:04, отправятся в Тобольск, где путешественников ждет не менее насыщенная программа — прогулка по территории Кремля, посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря, тематического парка «Тобол». Из Тобольска поезд отправится в Пермь.

«В этом году Тюменскую область ждет еще 2 ж/д-круиза. В ноябрьские праздники запланировано отправление увеличенного состава, до 200 человек», — сообщил Дмитрий Пухов.

Впервые Тюменская область встретила железнодорожный круиз «В Сибирь» в марте 2022 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поезд#Туристы#Тюмень#Тюменская область
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