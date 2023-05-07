В Тюмень прибудет железнодорожный круиз «В Сибирь»

По словам директора агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, в этом году заполняемость поезда составила почти 100%. Тур рассчитан на 6 дней и включает в себя остановки в Москве, Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.