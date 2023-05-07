В Тюмень прибудет железнодорожный круиз «В Сибирь»

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По словам директора агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, в этом году заполняемость поезда составила почти 100%. Тур рассчитан на 6 дней и включает в себя остановки в Москве, Казани, Тюмени, Тобольске и Перми.
В Тюмени традиционно туристы посетят село Покровское, дом-музей религиозного мистика Григория Распутина, термальные источники. А вечером, в 23:04, отправятся в Тобольск, где путешественников ждет не менее насыщенная программа — прогулка по территории Кремля, посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря, тематического парка «Тобол». Из Тобольска поезд отправится в Пермь.
«В этом году Тюменскую область ждет еще 2 ж/д-круиза. В ноябрьские праздники запланировано отправление увеличенного состава, до 200 человек», — сообщил Дмитрий Пухов.
Впервые Тюменская область встретила железнодорожный круиз «В Сибирь» в марте 2022 года.