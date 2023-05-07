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В тобольском СНТ бушует верховой пожар - горят дома. Видео

7 мая 2023, 09:47
Фото: МЧС

В тобольском СНТ бушует верховой пожар - горят дачи

Серьезный пожар произошел сегодня в тобольском СНТ «Энергостроитель». Загорелись более 30 строений.
Видео: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]
«Район СНТ „Энергостроитель“, огонь идет к горячему источнику. Кадры страшные — горят дачи. Идет сильный верховой огонь», — сообщили очевидцы в социальных сетях.

В настоящее время на месте ЧП находятся 80 огнеборцев и 19 единиц техники. Пожарные пытаются потушить огонь, но работа осложняется ветреной и сухой погодой. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня произошел пожар в селе Вагай Омутинского района. Огонь перешел на хозпостройки жилого дома по улице Ленина. Пожарным удалось отстоять один жилой дом, но четыре нежилых строения сгорели. Также огонь уничтожил хозпостройки.

В настоящее время пожар локализован. На месте работает пожарная служба, ведется проливка территории.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Видео
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