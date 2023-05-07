В тобольском СНТ бушует верховой пожар - горят дома. Видео

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
«Район СНТ „Энергостроитель“, огонь идет к горячему источнику. Кадры страшные — горят дачи. Идет сильный верховой огонь», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
В настоящее время на месте ЧП находятся 80 огнеборцев и 19 единиц техники. Пожарные пытаются потушить огонь, но работа осложняется ветреной и сухой погодой. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня произошел пожар в селе Вагай Омутинского района. Огонь перешел на хозпостройки жилого дома по улице Ленина. Пожарным удалось отстоять один жилой дом, но четыре нежилых строения сгорели. Также огонь уничтожил хозпостройки.
В настоящее время пожар локализован. На месте работает пожарная служба, ведется проливка территории.