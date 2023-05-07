В тобольском СНТ бушует верховой пожар - горят дома. Видео

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня произошел пожар в селе Вагай Омутинского района. Огонь перешел на хозпостройки жилого дома по улице Ленина. Пожарным удалось отстоять один жилой дом, но четыре нежилых строения сгорели. Также огонь уничтожил хозпостройки.