В тобольском Дворце наместника открылась выставка религиозного искусства

Posted 7 мая 12:22
Published 7 мая 12:22
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Здесь представлены уникальные предметы русского церковного искусства последней четверти XVII — первой трети XVIII вв. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (г. Москва). Выставка приехала в Тобольск, благодаря федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Открывая выставку, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова выразила признательность московским коллегам за возможность показать бесценные шедевры жителям первой сибирской столицы и отметила, что московский музей русского церковного искусства представляет в Тобольске сокровища своих фондов уже во второй раз. Первая выставка «Воинство Небесное» состоялась в 2015 году, была очень востребована и получила множество положительных отзывов.
Много теплых слов адресовали кураторам выставки глава города Максим Афанасьев и председатель Тобольского городской думы Андрей Ходосевич, а заведующий иконописной школой при Тобольской духовной семинарии, иерей Виталий Ведерников передал в фонды столичного музея икону святителя Иоанна Тобольского.
Первые гости выставки побывали на экскурсии от главного хранителя Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва Оксаны Смирновой и заведующей сектором станковой и монументальной живописи Юлии Устиновой.
Познакомиться с подлинными шедеврами русского церковного искусства можно по адресу: г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 3. Телефон для справок: (3456) 26-57-27.