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Posted 7 мая 12:22

Published 7 мая 12:22

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

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В тобольском Дворце наместника открылась выставка религиозного искусства

7 мая 2023, 12:22
Фото: 1MI
Жителей и гостей Тобольска приглашают посетить уникальную выставку «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I», организованную во Дворце наместника. Познакомиться с редкими экспонатами можно будет до 15 июня, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Здесь представлены уникальные предметы русского церковного искусства последней четверти XVII — первой трети XVIII вв. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (г. Москва). Выставка приехала в Тобольск, благодаря федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Открывая выставку, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова выразила признательность московским коллегам за возможность показать бесценные шедевры жителям первой сибирской столицы и отметила, что московский музей русского церковного искусства представляет в Тобольске сокровища своих фондов уже во второй раз. Первая выставка «Воинство Небесное» состоялась в 2015 году, была очень востребована и получила множество положительных отзывов.

Много теплых слов адресовали кураторам выставки глава города Максим Афанасьев и председатель Тобольского городской думы Андрей Ходосевич, а заведующий иконописной школой при Тобольской духовной семинарии, иерей Виталий Ведерников передал в фонды столичного музея икону святителя Иоанна Тобольского.

Первые гости выставки побывали на экскурсии от главного хранителя Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва Оксаны Смирновой и заведующей сектором станковой и монументальной живописи Юлии Устиновой.

Познакомиться с подлинными шедеврами русского церковного искусства можно по адресу: г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 3. Телефон для справок: (3456) 26-57-27.

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