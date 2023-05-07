В тобольском Дворце наместника открылась выставка религиозного искусства

Открывая выставку, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова выразила признательность московским коллегам за возможность показать бесценные шедевры жителям первой сибирской столицы и отметила, что московский музей русского церковного искусства представляет в Тобольске сокровища своих фондов уже во второй раз. Первая выставка «Воинство Небесное» состоялась в 2015 году, была очень востребована и получила множество положительных отзывов.