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В Тобольский район на борьбу с природным пожаром направлен ИЛ-76. Видео

7 мая 2023, 10:15
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тобольском районе горят 32 строения, есть пострадавшие

Самолет ИЛ-76 направлен для тушения пожара в СНТ «Энергостроитель» в Тобольском районе. К тушению пожара также привлечено 80 человек и 19 единиц техники. Очевидцы сообщают о работе на месте ЧП также двух вертолетов.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

В настоящее время имеется информация о горении 32 строений. Причина возгорания — переход природного пожара.

Известно, что из дачных домов эвакуировано десять человек. Есть двое пострадавших, они получили травмы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По данным МЧС, тушение огня осложнено ветреной погодой. По прогнозам синоптиков, в течение дня порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области ожидается похолодание уже завтра, 8 мая. К концу следующей недели в регионе пойдут дожди.

 

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