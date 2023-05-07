В Тобольский район на борьбу с природным пожаром направлен ИЛ-76. Видео

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В настоящее время имеется информация о горении 32 строений. Причина возгорания — переход природного пожара.
Известно, что из дачных домов эвакуировано десять человек. Есть двое пострадавших, они получили травмы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
По данным МЧС, тушение огня осложнено ветреной погодой. По прогнозам синоптиков, в течение дня порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области ожидается похолодание уже завтра, 8 мая. К концу следующей недели в регионе пойдут дожди.