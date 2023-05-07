В Тобольский район на борьбу с природным пожаром направлен ИЛ-76. Видео

В Тобольском районе горят 32 строения, есть пострадавшие

Самолет ИЛ-76 направлен для тушения пожара в СНТ «Энергостроитель» в Тобольском районе. К тушению пожара также привлечено 80 человек и 19 единиц техники. Очевидцы сообщают о работе на месте ЧП также двух вертолетов.

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