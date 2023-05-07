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В поселке под Тюменью дорожники нанесли кривую разметку… на обочину дороги

7 мая 2023, 06:17
Фото: ЧС Тюмень

В тюменском поселке дорожники нанесли разметку на обочину дороги

Необычный вид дорожной разметки появился в поселке Московский. Тюменские дорожники нанесли рисунок на обочину автомобильной дорогу, оставив нетронутым краской дорожное полотно.
Сюжет
Тюмень
«Я художник, я так вижу», — пошутил авто фотографии, опубликованной в социальной сети ВК.

Между тем, нанесение таких странных кривых линий на обочине дороги имеет вполне логичное объяснение. Подобным образом, дорожные рабочие выполняют настройку и калибровку специальной машины для нанесения дорожной разметки — рисуют пробу.

Как правило, это делается в тех местах, где немного автомобилей — в сельских местностях или на окраине города.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени приступили к проектированию моста через реку Тура. Он свяжет заречную часть города и микрорайон ДОК.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Разметка#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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