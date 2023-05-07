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В поселке Богандинка под Тюменью эвакуируют людей из-за пожара

7 мая 2023, 11:19
Фото: ЧС Тюмень

В поселке Богандинка под Тюменью началась эвакуация людей из-за пожара

Тюменцы сообщают о лесном пожаре в поселке городского типа Богандинский. По словам местных жителей, огонь уже подбирается к жилым домам.
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Тюмень
«Люди собирают вещи, документы и уезжают из поселка. Бросают свои дома. За три минуты стало нечем дышать. Нужна помощь», — сообщают очевидцы.

На месте ЧП, несмотря на масштабы лесного пожара, работают всего два пожарных автомобиля. Но уже началась эвакуация людей.

Также тюменцы сообщают о пожаре в районе деревни Речкина — трассу уже затянуло дымом.

«Мужчины, отправляйтесь в сторону Речкина по Ирбитскому тратку. Огонь перешел дорогу, со стороны реки Канырки идет по деревьям. Берите маски и лопаты», — сообщают в соцсетях тюменцы.

Еще один пожар действует рядом с горячим источником «Советский» на Салаирском тракте. В селе Каскара — горит сухостой.

Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском дачном обществе природный пожар перекинулся на жилые дома. Огонь уничтожил уже 32 строения. В тушению пожара привлечена авиация.

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