В поселке Богандинка под Тюменью эвакуируют людей из-за пожара

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
«Люди собирают вещи, документы и уезжают из поселка. Бросают свои дома. За три минуты стало нечем дышать. Нужна помощь», — сообщают очевидцы.
На месте ЧП, несмотря на масштабы лесного пожара, работают всего два пожарных автомобиля. Но уже началась эвакуация людей.
Также тюменцы сообщают о пожаре в районе деревни Речкина — трассу уже затянуло дымом.
«Мужчины, отправляйтесь в сторону Речкина по Ирбитскому тратку. Огонь перешел дорогу, со стороны реки Канырки идет по деревьям. Берите маски и лопаты», — сообщают в соцсетях тюменцы.
Еще один пожар действует рядом с горячим источником «Советский» на Салаирском тракте. В селе Каскара — горит сухостой.
Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском дачном обществе природный пожар перекинулся на жилые дома. Огонь уничтожил уже 32 строения. В тушению пожара привлечена авиация.