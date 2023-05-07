В Тюменском районе эвакуируют жителей нескольких деревень

Тысячи человек борются с пожарами в Тюменской области

Три лесных и девять ландшафтных пожаров зафиксировано в Тюменской области за 7 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году