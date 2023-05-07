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Published Сегодня, 17:47

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Updated Сегодня, 19:02

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В Тюменском районе эвакуируют жителей нескольких деревень

7 мая 2023, 17:47
Фото: 1MI

Тысячи человек борются с пожарами в Тюменской области

Три лесных и девять ландшафтных пожаров зафиксировано в Тюменской области за 7 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В настоящее время спасатели продолжают бороться с пожарами, работы осложняются из-за сильного ветра и сухой погоды.

В настоящее время эвакуируют жителей нескольких деревень региона: Речкина, Коняшина, Насекина, Кулига, Чаплык и посёлка Богдадинский.

Всего развёрнуто 8 пунктов временного размещения, эвакуированных жителей перевозят 23 автобуса.Тюменцы регулярно получают уведомления об обстановке в регионе, местные власти и волонтёры обходят дома.

Всего к тушению пожаров привлечено более 1000 человек и 280 единиц техники, включая один самолёт, четыре вертолёта и два пожарных поезда.

В социальных сетях тюменцы продолжают сообщать о новых пожарах в Тюмени. Недавно от очевидцев поступила информация о пожаре в районе Лесобазы, горячего источника «Советский» и посёлке Заречный.

Ранее «Наш город» писал, что вертолёт работал в районе объездной дороги.

 

 

#Елена Чебоксарова#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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