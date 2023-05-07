В Тюменском районе эвакуируют жителей нескольких деревень

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
В настоящее время спасатели продолжают бороться с пожарами, работы осложняются из-за сильного ветра и сухой погоды.
В настоящее время эвакуируют жителей нескольких деревень региона: Речкина, Коняшина, Насекина, Кулига, Чаплык и посёлка Богдадинский.
Всего развёрнуто 8 пунктов временного размещения, эвакуированных жителей перевозят 23 автобуса.Тюменцы регулярно получают уведомления об обстановке в регионе, местные власти и волонтёры обходят дома.
Всего к тушению пожаров привлечено более 1000 человек и 280 единиц техники, включая один самолёт, четыре вертолёта и два пожарных поезда.
В социальных сетях тюменцы продолжают сообщать о новых пожарах в Тюмени. Недавно от очевидцев поступила информация о пожаре в районе Лесобазы, горячего источника «Советский» и посёлке Заречный.
Ранее «Наш город» писал, что вертолёт работал в районе объездной дороги.