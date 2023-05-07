Участок федеральной трассы Тюмень — Омск рядом с поселком Богандинский перекрыт

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По информации ГИБДД по Тюменской области, трасса закрыта в обоих направлениях.
В МЧС «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время в населенном пункте продолжается борьба с ландшафтным пожаром. Днем здесь загорелась сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома.
По оперативным данным огонь уничтожил несколько строений и пилораму. Еще пять жилых домов в разной степени повреждены. На месте ЧП работают 14 единиц техники и 54 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ухудшилось качество воздуха в 4,6 раза. Город окутала дымовая завеса. Тюменцам рекомендуют воздержаться от прогулок, закрыть в домах все окна и двери.