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Участок федеральной трассы Тюмень — Омск рядом с поселком Богандинский перекрыт

7 мая 2023, 14:16
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области перекрыли участок федеральной трассы Тюмень — Омск из-за пожара

В Тюменской области перекрыли участок федеральной трассы Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский, с 38 по 41 километр.
Видео: ГИБДД

По информации ГИБДД по Тюменской области, трасса закрыта в обоих направлениях.

В МЧС «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время в населенном пункте продолжается борьба с ландшафтным пожаром. Днем здесь загорелась сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома.

По оперативным данным огонь уничтожил несколько строений и пилораму. Еще пять жилых домов в разной степени повреждены. На месте ЧП работают 14 единиц техники и 54 человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ухудшилось качество воздуха в 4,6 раза. Город окутала дымовая завеса. Тюменцам рекомендуют воздержаться от прогулок, закрыть в домах все окна и двери.

#Валентина Бурнашева#Омск#Пожар#Видео
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