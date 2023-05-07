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Тюменцы сообщают о пожаре в селе Вагай

7 мая 2023, 08:13
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы сообщают о серьезном пожаре в Омутинском районе

В социальных сетях очевидцы сообщают о пожаре в селе Вагай, расположенном в Омутинском районе. По словам тюменцев, горят три частных дома.
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Тюмень

О пострадавших информации нет. Официальные комментарии МЧС ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе продолжаются работы по тушению пожара в местных селах и деревнях. По словам главы муниципалитета Светланы Ивановой, в настоящее время угрозы населенным пункта нет.

Власти оказывают помощь четырем семьям, лишившимся жилья в селе Успенка в результате природного пожара 6 мая. Работу региональных и муниципальных органов власти по оказанию помощи погорельцам лично контролирует губернатор Тюменской области Александр Моор.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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