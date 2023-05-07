Тюменцы сообщают о пожаре в селе Вагай

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
О пострадавших информации нет. Официальные комментарии МЧС ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе продолжаются работы по тушению пожара в местных селах и деревнях. По словам главы муниципалитета Светланы Ивановой, в настоящее время угрозы населенным пункта нет.
Власти оказывают помощь четырем семьям, лишившимся жилья в селе Успенка в результате природного пожара 6 мая. Работу региональных и муниципальных органов власти по оказанию помощи погорельцам лично контролирует губернатор Тюменской области Александр Моор.