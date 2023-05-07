Тюменцы собирают воду для жителей сел, где бушуют пожары. Фото

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По словам волонтеров, идея о проведении такой акции возникла во время закупки нескольких десятков упаковок с пятилитровыми бутылками воды.
«Многие посетители гипермаркета смотрели на нас, словно мы какие-то неадекватные. Если бы они понимали, зачем мы столько берем воды и почему, то наверняка бы тоже помогли с покупкой. Жители пострадавших сел просят воду! Мы собираем пятилитровые бутылки с водой у „Ленты“», —пояснил один из добровольцев.
Также требуются бензопилы и люди, которые окажут помощь в тушении огня.
«Сейчас пошел верховой пожар, нужно валить деревья, чтобы избежать его дальнейшего распространения. Нужны добровольцы», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском СНТ «Энергостроитель» бушует природный пожар. Огонь уже перекинулся на дачные постройки, сгорели более 30 строений. Также известно о двух пострадавших.