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Тюменцы собирают воду для жителей сел, где бушуют пожары. Фото

7 мая 2023, 10:53
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы организовали сбор воды для жителей сел, где бушуют пожары

Неравнодушные тюменцы, помогающие тушить пожары в тюменских деревнях и селах, организовали акцию «Одна бутылка воды может спасти 10-ки жизней и домов!». Мероприятие проходит у гипермаркета «Лента» на Мельникайте.
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Тюмень

По словам волонтеров, идея о проведении такой акции возникла во время закупки нескольких десятков упаковок с пятилитровыми бутылками воды.

«Многие посетители гипермаркета смотрели на нас, словно мы какие-то неадекватные. Если бы они понимали, зачем мы столько берем воды и почему, то наверняка бы тоже помогли с покупкой. Жители пострадавших сел просят воду! Мы собираем пятилитровые бутылки с водой  у „Ленты“», —пояснил один из добровольцев.

Также требуются бензопилы и люди, которые окажут помощь в тушении огня.

«Сейчас пошел верховой пожар, нужно валить деревья, чтобы избежать его дальнейшего распространения. Нужны добровольцы», — сообщили тюменцы в социальных сетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском СНТ «Энергостроитель» бушует природный пожар. Огонь уже перекинулся на дачные постройки, сгорели более 30 строений. Также известно о двух пострадавших.

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