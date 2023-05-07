Тюменские власти сообщили, что эвакуированные из Успенки дети ни в чем не нуждаются

Эвакуированные из дома-интерната в Успенке дети находятся на полном гособеспечении

В тюменских социальных сетях распространяется информация о том, что срочно нужна помощь детям, эвакуированным из успенского психоневрологического дома-интерната. По словам тюменских властей, она является фейком.

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