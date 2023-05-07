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Тюменские власти сообщили, что эвакуированные из Успенки дети ни в чем не нуждаются

7 мая 2023, 09:33
Фото: 1MI

Эвакуированные из дома-интерната в Успенке дети находятся на полном гособеспечении

В тюменских социальных сетях распространяется информация о том, что срочно нужна помощь детям, эвакуированным из успенского психоневрологического дома-интерната. По словам тюменских властей, она является фейком.
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Дети
«Дети, эвакуированного из Успенки (Тюменский район), находятся на полном гособеспечении и ни в чем не нуждаются. Ребят сопровождает персонал дома-интерната, они получают необходимый уход, организовано питание и необходимое лекарственное обеспечение. Обращаем внимание: дети не в „зимней“ обуви, а в специальной ортопедической», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что воспитанников интерната в селе Успенка Тюменского района эвакуировали вечером 4 мая вследствие сильного пожара в населенном пункте. Всего из опасной зоны было вывезено порядка 370 детей.

 

 

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