Тюменские власти сообщили, что эвакуированные из Успенки дети ни в чем не нуждаются

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
«Дети, эвакуированного из Успенки (Тюменский район), находятся на полном гособеспечении и ни в чем не нуждаются. Ребят сопровождает персонал дома-интерната, они получают необходимый уход, организовано питание и необходимое лекарственное обеспечение. Обращаем внимание: дети не в „зимней“ обуви, а в специальной ортопедической», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что воспитанников интерната в селе Успенка Тюменского района эвакуировали вечером 4 мая вследствие сильного пожара в населенном пункте. Всего из опасной зоны было вывезено порядка 370 детей.