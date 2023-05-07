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Руслан Кухарук распорядился закрыть мангальные зоны в тюменских парках

7 мая 2023, 12:20
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Глава администрации Тюмени распорядился закрыть зону отдыха в Гилевской роще

В Тюмени в парках, в Гилевской роще закрыли все мангальные зоны в целях безопасности. Об этом сообщил глава администрации Руслан Кухарук в своем тг-канале.
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Тюмень
«В нашем регионе складывается очень серьезная пожароопасная ситуация. Причиной большинства возгораний по-прежнему является неосторожное или беспечное отношение к огню людей. Теплая погода и сильный порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня от непотушенного окурка или разожженного мангала. В связи с этим принято решение о временном закрытии обстроенных в парках мест отдыха», — сообщил Руслан Кухарук.

По его словам, за соблюдение правил пожарной безопасности будут следить патрули «ЛесПаркХоза».

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с начала года произошло более 550 ландшафтных пожаров общей площадью около 8 тысяч гектаров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Безопасность#Парк#Гилевская роща#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Руслан Кухарук#Тюменская область
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