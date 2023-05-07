Руслан Кухарук распорядился закрыть мангальные зоны в тюменских парках

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
«В нашем регионе складывается очень серьезная пожароопасная ситуация. Причиной большинства возгораний по-прежнему является неосторожное или беспечное отношение к огню людей. Теплая погода и сильный порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня от непотушенного окурка или разожженного мангала. В связи с этим принято решение о временном закрытии обстроенных в парках мест отдыха», — сообщил Руслан Кухарук.
По его словам, за соблюдение правил пожарной безопасности будут следить патрули «ЛесПаркХоза».
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с начала года произошло более 550 ландшафтных пожаров общей площадью около 8 тысяч гектаров.