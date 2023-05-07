Руслан Кухарук распорядился закрыть мангальные зоны в тюменских парках

Глава администрации Тюмени распорядился закрыть зону отдыха в Гилевской роще

В Тюмени в парках, в Гилевской роще закрыли все мангальные зоны в целях безопасности. Об этом сообщил глава администрации Руслан Кухарук в своем тг-канале.

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