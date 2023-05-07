Поехал за пивом: в пьяной аварии погиб 41-летний тюменец

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 04:14
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД, здесь в кювет съехал и опрокинулся автомобиль Toyota Corolla. За рулем легковушки находился 41-летний житель Голышманово.
В результате аварии водитель Toyota погиб — он скончался до прибытия бригады скорой помощи. Также травмы получили двое пассажиров — 50-летний мужчина и 28-летний молодой человек. В момент аварии и водитель, и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности не были.
По словам пострадавших, в деревне Усть Малые Чирки они находились в гостях, отправились в магазин за спиртными напитками в Средние Чирки. Так как были в состоянии алкогольного опьянения, решили ехать по старой дороге до деревни.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадал 10-летний ребенок. Авария произошла по вине пьяного водителя.