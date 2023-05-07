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Поехал за пивом: в пьяной аварии погиб 41-летний тюменец

7 мая 2023, 03:50
Фото: ГИБДД

Под Тюменью в пьяном ДТП погиб 41-летний тюменец

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, случившемся накануне вечером на 3-километре автомобильной дороги деревня Средниечирки — Усть Малые Чирки (Голышмановсский район).
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД, здесь в кювет съехал и опрокинулся автомобиль Toyota Corolla. За рулем легковушки находился 41-летний житель Голышманово.

В результате аварии водитель Toyota погиб — он скончался до прибытия бригады скорой помощи. Также травмы получили двое пассажиров — 50-летний мужчина и 28-летний молодой человек. В момент аварии и водитель, и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности не были.

По словам пострадавших, в деревне Усть Малые Чирки они находились в гостях, отправились в магазин за спиртными напитками в Средние Чирки. Так как были в состоянии алкогольного опьянения, решили ехать по старой дороге до деревни.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадал 10-летний ребенок. Авария произошла по вине пьяного водителя.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты#Безопасность на дорогах#Происшествия#Водители#Нетрезвые водители#ГИБДД#Тюменская область#Тюмень#ДТП
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