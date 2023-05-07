По вине пьяного водителя в аварии на тюменской трассе пострадал ребенок.

По данным ГИБДД по Тюменской области, 20-летний нетрезвый водитель Daewoo Nexia без прав не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получили два пассажира легковушки: 10-летний ребенок и 21-летний юноша.