По вине пьяного водителя в аварии на тюменской трассе пострадал ребенок.

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 04:16
По данным ГИБДД по Тюменской области, 20-летний нетрезвый водитель Daewoo Nexia без прав не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получили два пассажира легковушки: 10-летний ребенок и 21-летний юноша.
В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Всего сегодня ночью на тюменских дорогах были задержаны 12 автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на трассах под Тюменью были зафиксированы километровые пробки — горожане массово отправились на дачи и базы отдыха.