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По вине пьяного водителя в аварии на тюменской трассе пострадал ребенок.

7 мая 2023, 03:36
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадал 10-летний ребенок

10-летний ребенок получил травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем по вине пьяного водителя. Авария произошла на 301-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень.
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Тюмень

По данным ГИБДД по Тюменской области, 20-летний нетрезвый водитель Daewoo Nexia без прав не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получили два пассажира легковушки: 10-летний ребенок и 21-летний юноша.

В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Всего сегодня ночью на тюменских дорогах были задержаны 12 автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на трассах под Тюменью были зафиксированы километровые пробки — горожане массово отправились на дачи и базы отдыха.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Нетрезвые водители#Тюмень#Дети#ДТП#Тюменская область#Екатеринбург
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