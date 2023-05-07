На Тюмень надвигаются заморозки и дожди

Во вторник, 9 мая, ночью температура воздуха составит -1…+1, в светлое время суток ожидается +9…+12. Осадки в этот день маловероятны. В первый рабочий день недели, 10 мая, в областной столице потеплеет до +14…+18. День пройдет при переменной облачности.