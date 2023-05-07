На Тюмень надвигаются заморозки и дожди

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
По прогнозам синоптиков Гисметео, уже завтра столбики термометров в Тюмени опустятся до +10…+13. День ожидается солнечным и ветреным — скорость ветра составит 6,7 м/с с порывами до 18-23 м/с.
Во вторник, 9 мая, ночью температура воздуха составит -1…+1, в светлое время суток ожидается +9…+12. Осадки в этот день маловероятны. В первый рабочий день недели, 10 мая, в областной столице потеплеет до +14…+18. День пройдет при переменной облачности.
В четверг, пятницу и субботу погода существенно не изменится: ожидаются переменная облачность, +2…+7 ночью, +12…+14 в дневные часы. В воскресенье, 14 мая, в Тюмень придут дожди. Температура воздуха составит +5…+11 в темное время суток и +14…+19 днем.
Дожди на юге региона будут идти на протяжении нескольких дней, ожидаются грозы. Средняя температура воздуха составит +13…+19.