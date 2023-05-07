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На Тюмень надвигаются заморозки и дожди

7 мая 2023, 06:58

На Тюмень надвигаются заморозки, дожди и грозы

В Тюменской области на следующей неделе похолодает до -1, а ближе к середине мая в регион придут дожди и грозы.
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Тюмень

По прогнозам синоптиков Гисметео, уже завтра столбики термометров в Тюмени опустятся до +10…+13. День ожидается солнечным и ветреным — скорость ветра составит 6,7 м/с с порывами до 18-23 м/с.

Во вторник, 9 мая, ночью температура воздуха составит -1…+1, в светлое время суток ожидается +9…+12. Осадки в этот день маловероятны. В первый рабочий день недели, 10 мая, в областной столице потеплеет до +14…+18. День пройдет при переменной облачности.

В четверг, пятницу и субботу погода существенно не изменится: ожидаются переменная облачность, +2…+7 ночью, +12…+14 в дневные часы. В воскресенье, 14 мая, в Тюмень придут дожди. Температура воздуха составит +5…+11 в темное время суток и +14…+19 днем.

Дожди на юге региона будут идти на протяжении нескольких дней, ожидаются грозы. Средняя температура воздуха составит +13…+19.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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