Как изменилась жизнь в Тюменской области за последние 23 года

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:47
Владимир Путин принял бразды правления страной из рук Бориса Ельцина. Тогда россияне жили очень бедно, постоянно страдая от кризисов и ужасных событий 90-х годов.
Экономика России в 90-е годы стабильно находилась в состоянии падения — бартер, инфляция, скачущий курс рубля, госдолг, дефолт и прочее. Тюменская область и Тюмень страдали от бандитской приватизации власти и постоянных посягательств на бюджетные средства. В регионе правили «братки», которые заменяли полицию и суд, творя беззаконие и разоряя людей, совершая жуткие преступления.
Полки магазинов были пустыми, денег ни у кого не было, заводы закрывались, оставляя тюменцев без работы и толкая в бездонную яму алкоголизма.
«Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели — мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире. В последние месяцы и в Москве, и на встречах в российских регионах я чувствовал ваше понимание и вашу поддержку, и очень часто от людей, от самых простых людей на площадях и улицах наших городов слышал очень простые, но очень важные для меня слова — мне говорили: „Мы вам верим, мы надеемся на вас, вы нас только не обманите““, — сказал Владимир Путин на церемонии вступления в должность.
Выделим два экономических показателя, которые особо остро требовали изменений: это огромный госдолг и безумная инфляция. Так, в 2000-м году инфляция составляла 20,2%, но уже уже к 2006-у она впервые опустилась ниже 10%, а по состоянию на 4 декабря 2017 года и вовсе достигла рекордных 2,5% в годовом выражении. Постепенно снижался и уровень безработицы, вместе с которым решалась и проблема алкоголизма.
Промышленный рост в 2000–2017 годах также был значительным — промышленность России продемонстрировала увеличение производства на 55,4%.
Путин, при вступлении в должность был против того, что эта сфера — гиблая и настаивал не ее развитии и был готов вкладывать в это все необходимое. К сельскому хозяйству уже тогда тяготела Тюменская область, и власти выступали с инициативой поддержать развитие АПК.
Так, в 2006 году уже отмечалось значительное увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Тогда в регионе на 1 жителя стало производиться в два раза больше сельскохозяйственной продукции, чем в среднем по Уральскому федеральному округу.
Владимир Якушев, который с 2005-го года занимал пост губернатора, подчеркивал, что структура посевных площадей в Тюменской области стабилизировалась в соответствии с потребностями производства продукции.
За счет создания современных молочных комплексов и реконструкции молочных товарных ферм, которые были инициированы властями, к 2009 году прирост производства молока в Тюменской области был увеличен на 70 тысяч тонн к уровню 2006 года. Ежегодный ввод дополнительных мощностей за счет реконструкции свинокомплексов позволил увеличить производство свинины на 7,6 тысяч тонн.
Сейчас тюменский агропромышленный комплекс выпускает сельскохозяйственной продукции существенно больше, чем в среднем по всей территории Российской Федерации. Объем произведенной сельхозпродукции на душу населения превышает 35,1 тысячи рублей — это на 21% выше общероссийских показателей.
Также в 2000-х было запланировано строительство Антипинскго нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, которая тогда показывала особый потенциал и к развитию в сфере промышленности. Поэтому было решено строить именно здесь один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Завод обеспечил появление более 2 тысяч рабочих мест для тюменцев.
С 2000 года до 2010 средняя зарплата в Тюменской области выросла с 2 443 до 22 247 рублей. Постепенный рост прибыли жителей Тюменской области привел к колоссальному изменению менталитете и отношению к работе. А потому в 2023 году средняя зарплата в области составляет уже более 58 тысяч рублей, такую статистику приводит Росстат.
Стоит отметить, что в 1999 году средняя продолжительность жизни составляла 65 лет а сейчас, с учетом развития всех сфер жизни человека, она составляет уже 73,18 года.
«Все мы, кто здесь родились или приехал когда-то в Тюменскую область, уже сегодня себя считаем тюменцами, земляками. Согласитесь, что это очень хорошее тюменское братство. Это интересные взаимоотношения, которые сформировались между людьми за всю историю развития Западной Сибири. Мы все отличные ребята и девчата, мы все можем очень многое. Самое главное, говорить, разговаривать и слышать друг друга, помогать друг другу и работать в режиме диалога», — уверен губернатор Тюменской области Александр Моор.