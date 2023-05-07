Как изменилась жизнь в Тюменской области за последние 23 года

Выделим два экономических показателя, которые особо остро требовали изменений: это огромный госдолг и безумная инфляция. Так, в 2000-м году инфляция составляла 20,2%, но уже уже к 2006-у она впервые опустилась ниже 10%, а по состоянию на 4 декабря 2017 года и вовсе достигла рекордных 2,5% в годовом выражении. Постепенно снижался и уровень безработицы, вместе с которым решалась и проблема алкоголизма.