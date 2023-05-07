Известны подробности пожара в поселке Новый Тап

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По данным информационного центра правительства Тюменской области, из-за короткого замыкания линии электропередачи загорелась сухая растительность. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома. В результате пожара сгорели три жилых дома и два нежилых строения.
Общая площадь пожара составила 9,8 тысячи квадратных метров. Пожар ликвидирован, погибших нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе продолжаются работы по тушению огня в районе села Успенка, деревни Речкина, между Криводанова и Муллаши. На месте происшествия находятся пожарные службы, добровольцы.