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Известны подробности пожара в поселке Новый Тап

7 мая 2023, 06:34

Причиной пожара в тюменском поселке Новый Тап стало короткое замыкание

Тюменские власти рассказали о подробностях пожара в поселке Новый Тап Юргинского района. ЧП в населенном пункте произошло накануне днем.
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Тюмень

По данным информационного центра правительства Тюменской области, из-за короткого замыкания линии электропередачи загорелась сухая растительность. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома. В результате пожара сгорели три жилых дома и два нежилых строения.

Общая площадь пожара составила 9,8 тысячи квадратных метров. Пожар ликвидирован, погибших нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе продолжаются работы по тушению огня в районе села Успенка, деревни Речкина, между Криводанова и Муллаши. На месте происшествия находятся пожарные службы, добровольцы.

 

 

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