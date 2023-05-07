Итоги недели: объявлен режим ЧС, новый мост через Туру, афиша на 9 мая

Горожанам рассказали, какие мероприятия пройдут 9 мая в Тюмени

Режим ЧС введён в Тюмени в связи с сухой ветренной погодой и непрекращающимися пожарами. Тем не менее, несмотря на ЧП, Тюмень продолжает развиваться: через Туру строится мост. К тому же наступает праздник 9 мая: тюменцам рассказали, как его будут отмечать в этом году.