Итоги недели: объявлен режим ЧС, новый мост через Туру, афиша на 9 мая

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:41
Режим ЧС в связи с пожарами введён в Тюменской области с сегодняшнего дня. Такое постановление подписал губернатор Александр Моор.
Согласно постановлению, в регионе запрещено посещение лесов, за исключением тех случаев, когда необходимо предупредить и потушить лесные и природные пожары.
По словам главы региона, возгорание чаще всего возникает по вине населения: кто-то сжигает траву, кто-то жарит шашлыки, кто-то разводит костры в весеннее время.
В Тюмени построят новый мост, который соединит ДОК и Зареку. Инспектор управления областного Госстройнадзора Артем Новосёлов сообщил, что застройщик уже выдал заключение о соответствии возведенного объекта требованиям проектной документации.
Ранее мы сообщали, после майских праздников начнётся ремонт на объездной дороге.
Как известно, торжественное шествие в этом году отменили. Однако в городе в честь 78-й годовщины Великой победы запланированы другие мероприятия.
Так, 9 мая с 10.00 до 12.00 по областной столице будет курсировать военная техника. В 11.00 ожидаются салюты. Нынче их будут проводить курсанты ТВВИКУ из стрелкового оружия.
С 15.00 до 19.00 пройдет парад катамаранов по реке Тура. А в 18.55 ожидается «Всероссийская минута молчания».
Напомним, что фейерверков вечером в этот раз, увы, не будет.