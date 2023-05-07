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Итоги недели: объявлен режим ЧС, новый мост через Туру, афиша на 9 мая

7 мая 2023, 16:15
Фото: 1MI

Горожанам рассказали, какие мероприятия пройдут 9 мая в Тюмени

Режим ЧС введён в Тюмени в связи с сухой ветренной погодой и непрекращающимися пожарами. Тем не менее, несмотря на ЧП, Тюмень продолжает развиваться: через Туру строится мост. К тому же наступает праздник 9 мая: тюменцам рассказали, как его будут отмечать в этом году.

В Тюменской области с 7 мая ввели режим ЧС в связи с пожарами

Режим ЧС в связи с пожарами введён в Тюменской области с сегодняшнего дня. Такое постановление подписал губернатор Александр Моор.

Согласно постановлению, в регионе запрещено посещение лесов, за исключением тех случаев, когда необходимо предупредить и потушить лесные и природные пожары.

По словам главы региона, возгорание чаще всего возникает по вине населения: кто-то сжигает траву, кто-то жарит шашлыки, кто-то разводит костры в весеннее время.

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Новый мост построить в Тюмени через реку Туру

В Тюмени построят новый мост, который соединит ДОК и Зареку. Инспектор управления областного Госстройнадзора Артем Новосёлов сообщил, что застройщик уже выдал заключение о соответствии возведенного объекта требованиям проектной документации.

Ранее мы сообщали, после майских праздников начнётся ремонт на объездной дороге.

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Афиша мероприятий в День Победы

Как известно, торжественное шествие в этом году отменили. Однако в городе в честь 78-й годовщины Великой победы запланированы другие мероприятия.

Так, 9 мая с 10.00 до 12.00 по областной столице будет курсировать военная техника. В 11.00 ожидаются салюты. Нынче их будут проводить курсанты ТВВИКУ из стрелкового оружия.

С 15.00 до 19.00 пройдет парад катамаранов по реке Тура. А в 18.55 ожидается «Всероссийская минута молчания».

Напомним, что фейерверков вечером в этот раз, увы, не будет.

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#Елена Чебоксарова#Пожары#ЧС#Режим ЧС#День Победы#Майские праздники#9 мая#ВОВ#Общество#Происшествия#Тюменцы#Новости тюмени#Мост
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