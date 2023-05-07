Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как сообщили «Нашему Городу» в региональном департаменте лесного комплекса, 31 летний мужчина ездил по району на автомобиле с омским номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы.
Нарушителя задержал патруль лесоохраны. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы. По имеющимся данным, в Абатском районе около села Смоленка (как раз там, где поймали поджигателя) утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар площадью 1 гектар.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещены разведение открытого огня, посещение леса, сжигание сухостоя и мусора. За информацию о нарушителях режима для населения предусмотрено денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.