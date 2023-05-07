Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя

Нарушителя задержал патруль лесоохраны. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы. По имеющимся данным, в Абатском районе около села Смоленка (как раз там, где поймали поджигателя) утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар площадью 1 гектар.