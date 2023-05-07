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Ездил на машине и устраивал палы травы: в Тюменской области поймали поджигателя

7 мая 2023, 09:56
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Абатском районе задержали виновника природного пожара

В Тюменской области поймали одного из виновников ландшафтных пожаров. Поджигателя задержали накануне в Абатском районе.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в региональном департаменте лесного комплекса, 31 летний мужчина ездил по району на автомобиле с омским номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы.

Нарушителя задержал патруль лесоохраны. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы. По имеющимся данным, в Абатском районе около села Смоленка (как раз там, где поймали поджигателя) утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар площадью 1 гектар.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещены разведение открытого огня, посещение леса, сжигание сухостоя и мусора. За информацию о нарушителях режима для населения предусмотрено денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Поджог#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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