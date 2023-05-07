Эвакуированных в лагерь «Энергетик» детей из Успенки перевозят в другое место

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Помощь при эвакуации оказывают волонтеры МЧС. Ребят сопровождает персонал дома-интерната. Дети получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
В настоящее время в окрестностях деревни Криводанова идет прокладка противопожарных просек. Боевую машину направило в помощь огнеборцам командование Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала 2023 года в Тюменской области произошло 43 лесных пожара на общей площади 1,2 тысячи гектаров. Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда произошло 72 лесных пожара на площади 2,5 тысячи гектаров.
По данным на 7 мая в Тюменской области произошел 551 ландшафтный пожар. Площадь, пройденная огнем, составила 7 тысяч 775 гектаров. В 2022 году на эту же дату было зарегистрировано 596 ландшафтных пожаров на площади 20 тысяч 368 гектаров.