Эвакуированных в лагерь «Энергетик» детей из Успенки перевозят в другое место

Ранее «Наш Город» писал, что с начала 2023 года в Тюменской области произошло 43 лесных пожара на общей площади 1,2 тысячи гектаров. Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда произошло 72 лесных пожара на площади 2,5 тысячи гектаров.