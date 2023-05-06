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Жители деревни Янтык борются с пожаром. Видео

6 мая 2023, 18:12
Фото: 1MI

Очевидцы сообщают о новых пожарах в деревнях Тюменской области

Мужчины, проживающие в деревне Янтык, вынуждены тушить огонь сами, поскольку информация о пожаре в населённом пункте почему-то до сих пор не распространяется. Об этом сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Местные жители обеспокоены, что вскоре огонь может дойти до деревни Янтык. По словам автора публикации, сообщение об этом передавали не раз, однако в  соцсетях он не появлялось, и местные власти, соответственно, не реагировали.

«Огонь идет со стороны деревни Кунчур и со стороны Велижанского тракта, примерно 3 км. Сегодня мужчины, проживающие здесь, тушат огонь сами! Приходят домой за водой, уходят обратно, так с утра и до самой ночи. Нет ни единой пожарной машины на месте», — рассказал анонимный подписчик.

В администрации Тюменского района ответили, что в настоящее время угрозы населенному пункту нет.

«Вокруг деревни проведена дополнительная опашка. Сегодня пожарный автомобиль пробовал проехать к месту горения, но не смог, там болотистая местность. Ситуация с возгоранием находится на контроле оперативных служб», — сообщили местные власти.

Также сегодня тюменцы пожаловались, что в районе деревни Криводанова вновь горит лес, но это пока никак не прокомментировали.

Ранее «Наш город» писал, что жители одной из тюменских деревень отказываются от эвакуации.

Видео: 1MI
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#Елена Чебоксарова#Пожары#Общество#Тюменцы#Происшествия#Новости тюмени#Жалобы#Видео
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