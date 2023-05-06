Жители деревни Янтык борются с пожаром. Видео

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Местные жители обеспокоены, что вскоре огонь может дойти до деревни Янтык. По словам автора публикации, сообщение об этом передавали не раз, однако в соцсетях он не появлялось, и местные власти, соответственно, не реагировали.
«Огонь идет со стороны деревни Кунчур и со стороны Велижанского тракта, примерно 3 км. Сегодня мужчины, проживающие здесь, тушат огонь сами! Приходят домой за водой, уходят обратно, так с утра и до самой ночи. Нет ни единой пожарной машины на месте», — рассказал анонимный подписчик.
В администрации Тюменского района ответили, что в настоящее время угрозы населенному пункту нет.
«Вокруг деревни проведена дополнительная опашка. Сегодня пожарный автомобиль пробовал проехать к месту горения, но не смог, там болотистая местность. Ситуация с возгоранием находится на контроле оперативных служб», — сообщили местные власти.
Также сегодня тюменцы пожаловались, что в районе деревни Криводанова вновь горит лес, но это пока никак не прокомментировали.
Ранее «Наш город» писал, что жители одной из тюменских деревень отказываются от эвакуации.