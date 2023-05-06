Жителей села Муллаши готовят к эвакуации. Требуется помощь волонтеров

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе идет эвакуация жителей Успенки и деревни Речкина из-за угрозы распространения огня на жилые дома. В тушении огня задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. Всего на месте ЧП работают 177 человек и 36 единиц техники.