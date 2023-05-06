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Жителей села Муллаши готовят к эвакуации. Требуется помощь волонтеров

6 мая 2023, 10:39
Фото: ЧС Тюмень

Тюменское село Муллаши готовят к эвакуации. Требуется помощь волонтеров

Жителей тюменского села Муллаши готовят к эвакуации вслед за Речкина и Успенкой. Пункт временного размещения развернут в Боровской школе. По словам очевидцев, рядом с деревней горит лес. В социальных сетях горожане просят о помощи в эвакуации людей.
Видео: ЧС Тюмень

 Сложная ситуация сложилась в селе Успенка. Тюменцы отмечают, что в эти минуты огонь выходит  на улицы Московский тракт, Таёжную, Барачную и другие.

«Ветер очень сильный. Люди тушат как могут своими силами, пожарных нет. Ещё немного и загорится дом престарелых на Таёжной, потом двухэтажные дома на Барачной. Если огонь перекинется на Московский тракт, сгорит весь посёлок с левой стороны! Нам нужна помощь, прямо сейчас», - сообщают в социальных сетях тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе идет эвакуация жителей Успенки и деревни Речкина из-за угрозы распространения огня на жилые дома. В тушении огня задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. Всего на месте ЧП работают 177 человек и 36 единиц техники.

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