Жителей села Муллаши готовят к эвакуации. Требуется помощь волонтеров

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сложная ситуация сложилась в селе Успенка. Тюменцы отмечают, что в эти минуты огонь выходит на улицы Московский тракт, Таёжную, Барачную и другие.
«Ветер очень сильный. Люди тушат как могут своими силами, пожарных нет. Ещё немного и загорится дом престарелых на Таёжной, потом двухэтажные дома на Барачной. Если огонь перекинется на Московский тракт, сгорит весь посёлок с левой стороны! Нам нужна помощь, прямо сейчас», - сообщают в социальных сетях тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе идет эвакуация жителей Успенки и деревни Речкина из-за угрозы распространения огня на жилые дома. В тушении огня задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. Всего на месте ЧП работают 177 человек и 36 единиц техники.