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Зарплаты тюменцев за год выросли почти на 5 тысяч рублей

6 мая 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Тюменской области зарплата местных жителей за год выросла на 18,7%

В Тюменской области вырос размер средней заработной платы. По данным Росстата, в феврале он достиг 65,5 тысяч рублей. Для сравнения, в марте прошлого тюменцы в среднем зарабатывали 60,7 тысяч рублей в месяц.
Сюжет
Тюмень

Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область находится на третьем месте. Больше всех в УрФО зарабатывают жители Ямала (136,3 тысячи рублей) и Югры (93,3 тысячи рублей).

В Свердловской области размер среднего заработка составляет 56,5 тысяч рублей, в Челябинской и Курганской областях — 50,2 и 45,5 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год рост цен на сыры составил более 20%. В среднем килограмм этого молочного продукты в регионе продают более чем за 940 рублей.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Зарплата#Росстат#Тюмень#Тюменская область
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