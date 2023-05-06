Зарплаты тюменцев за год выросли почти на 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область находится на третьем месте. Больше всех в УрФО зарабатывают жители Ямала (136,3 тысячи рублей) и Югры (93,3 тысячи рублей).
В Свердловской области размер среднего заработка составляет 56,5 тысяч рублей, в Челябинской и Курганской областях — 50,2 и 45,5 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год рост цен на сыры составил более 20%. В среднем килограмм этого молочного продукты в регионе продают более чем за 940 рублей.