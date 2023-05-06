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Возле киоска по улице Минской появились юные вандалы

6 мая 2023, 17:11
Фото: 1MI

Дети кидаются камнями в киоск по улице Минской в Тюмени

На улице Минская, 9, появились молодые вандалы. Об этом сообщили в паблике «ЧС Тюмень».
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Дети

Местный житель рассказал, что вынужден был разместить жалобу в социальных сетях, поскольку юные хулиганы не реагировали на неоднократные замечания горожан.

«По адресу Минская, 9, группа молодых людей на протяжении 3-х дней (это только по моим наблюдениям) терроризирует киоск „Фрукты — овощи“. Если быть точнее: в киоск кидаются камни, производятся пинки и выкрикиваются нецензурные выражения в адрес продавца под дикий, одобряющий ржач», — написал тюменец.

В комментариях автору публикации ответили, что родители подростков вряд ли как-то отреагируют.

«Недавно, например, писала в домашнем чате, что чьи-то мальчики пакостят, описала при этом, что именно они делают, на следующий день эти же мальчики вышли на улицу и творили то же самое, а мать сидела на скамейке», — рассказала одна из подписчиц.

Ранее «Наш город» сообщал, что дети кидаются камнями в двери гаражей.

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#Елена Чебоксарова#Дети#Вандалы#Киоск#Хулиганство#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Камень#Тюмень
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