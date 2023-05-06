Возле киоска по улице Минской появились юные вандалы

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 21:37
Updated Сегодня, 21:37
Местный житель рассказал, что вынужден был разместить жалобу в социальных сетях, поскольку юные хулиганы не реагировали на неоднократные замечания горожан.
«По адресу Минская, 9, группа молодых людей на протяжении 3-х дней (это только по моим наблюдениям) терроризирует киоск „Фрукты — овощи“. Если быть точнее: в киоск кидаются камни, производятся пинки и выкрикиваются нецензурные выражения в адрес продавца под дикий, одобряющий ржач», — написал тюменец.
В комментариях автору публикации ответили, что родители подростков вряд ли как-то отреагируют.
«Недавно, например, писала в домашнем чате, что чьи-то мальчики пакостят, описала при этом, что именно они делают, на следующий день эти же мальчики вышли на улицу и творили то же самое, а мать сидела на скамейке», — рассказала одна из подписчиц.
Ранее «Наш город» сообщал, что дети кидаются камнями в двери гаражей.