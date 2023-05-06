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"Внука и собак вынесла на руках": в тюменской деревне Нариманова загорелся дом

6 мая 2023, 07:04
Фото: Страница VK Мария Черепанов

В деревне под Тюменью произошел пожар. Есть пострадавшие

Серьезный пожар произошел сегодня ночью в деревне Нариманова. Здесь загорелся частный жилой дом.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, когда начался пожар, уже все спали. Женщина, хозяйка дома, вынесла из огня внука и собак. Она получила серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице.

«Состояние мамы тяжелое стабильное, в данный момент в реанимации. В доме сгорело все. Спасли только документы. Любая помощь нам сейчас необходима, в том числе одежда», — сообщила дочь женщины.

Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня ночью в Тюмени на улице Газовиков сгорели два частных дома. О пострадавших информации нет.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Видео
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