"Внука и собак вынесла на руках": в тюменской деревне Нариманова загорелся дом

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По словам очевидцев, когда начался пожар, уже все спали. Женщина, хозяйка дома, вынесла из огня внука и собак. Она получила серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице.
«Состояние мамы тяжелое стабильное, в данный момент в реанимации. В доме сгорело все. Спасли только документы. Любая помощь нам сейчас необходима, в том числе одежда», — сообщила дочь женщины.
Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня ночью в Тюмени на улице Газовиков сгорели два частных дома. О пострадавших информации нет.